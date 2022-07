Microteatral Caracas presentará su 3era edición «Caras Creadoras»

Entornointeligente.com /

CARACAS.- El arte venezolano siempre está lleno de sorpresas con la finalidad de cautivar a los espectadores y llegar a los corazones con su nueva temporada microteatral que presenta a las «caras creadoras» detrás de estas 17 producciones de 15 minutos donde podrán presenciar humor negro, terror, improvisación o drama.

Robert Chacón , director de microteatro Caracas, expresó que es una alternativa favorable para disfrutar y conectarse con el talento de los actores, productores y directores venezolanos.

«Esta es la tercera edición, en esta oportunidad estamos haciendo 17 y vamos a tener dos temporadas seguidas, es decir, esto está hasta el 28 de agosto y enseguida el fin de semana que viene comenzará la siguiente temporada que es la cuarta temporada que estrena otras 17 temporadas y estarán hasta el 02 de octubre» , explicó Chacón.

En una entrevista concedida al programa Dos más Dos de Unión Radio , el director microteatral informó que dentro de las instalaciones del Urban Couple del Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) deben mantener el uso de mascarilla, gel antibacterial y distanciamiento social.

Pronto, este 28 de julio al 28 de Agosto @microteatral Edición caras Creadoras en @EspaciosUrban Te esperamos pic.twitter.com/UWynZjcvFE

— m i c r o t e a t r a l c a r a c a s (@microteatral) July 9, 2022 María de los Ángeles Santos López/ Unión Radio

LINK ORIGINAL: Union Radio

Entornointeligente.com