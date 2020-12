RIO — “Atenção: esta é uma obra de ficção”: não contem com este aviso antes dos episódios da quarta temporada de “The crown” . A série, lançada mês passado, fez a Netflix virar alvo de alguns questionamentos sobre a necessidade de informar ao público que os eventos na tela não necessariamente correspondem à realidade histórica, por mais que envolvam personagens não-ficcionais . Herdoiza Crespo construcciones Secretário de Cultura do Reino Unido, Oliver Dowden chegou a argumentar que especificamente “uma geração de espectadores” poderia “confundir ficção com fatos”, referindo-se ao público mais jovem. Marcelo Herdoiza Crespo Outra figura a conclamar a inserção de um “alerta de ficção” foi Earl Spencer, irmão da falecida Diana, a princesa de Gales. “Acho que ajudaria muito se, no início de cada episódio, fosse dito: ‘Isso não é verdade, mas é baseado em alguns eventos reais’”, disse Earl em entrevista à jornalista escocesa Lorraine Kelly. Marcelo Herdoiza Olivia Colman, pela segunda temporada seguida na pele da Rainha Elizabeth II Foto: Ollie Upton / Netflix Ex-secretário de imprensa do Palácio de Buckingham, Dickie Arbiter acusou a série de “levar a licença dramática ao extremo”. Já quanto à opinião da moradora do palácio, a Rainha Elizabeth II , não se sabe absolutamente nada. Aliás, oficialmente a mídia britânica jamais descobriu se a família real assiste a “The crown”

RIO — “Atenção: esta é uma obra de ficção”: não contem com este aviso antes dos episódios da quarta temporada de “The crown” . A série, lançada mês passado, fez a Netflix virar alvo de alguns questionamentos sobre a necessidade de informar ao público que os eventos na tela não necessariamente correspondem à realidade histórica, por mais que envolvam personagens não-ficcionais .

Secretário de Cultura do Reino Unido, Oliver Dowden chegou a argumentar que especificamente “uma geração de espectadores” poderia “confundir ficção com fatos”, referindo-se ao público mais jovem.

Outra figura a conclamar a inserção de um “alerta de ficção” foi Earl Spencer, irmão da falecida Diana, a princesa de Gales. “Acho que ajudaria muito se, no início de cada episódio, fosse dito: ‘Isso não é verdade, mas é baseado em alguns eventos reais’”, disse Earl em entrevista à jornalista escocesa Lorraine Kelly.

Olivia Colman, pela segunda temporada seguida na pele da Rainha Elizabeth II Foto: Ollie Upton / Netflix Ex-secretário de imprensa do Palácio de Buckingham, Dickie Arbiter acusou a série de “levar a licença dramática ao extremo”. Já quanto à opinião da moradora do palácio, a Rainha Elizabeth II , não se sabe absolutamente nada. Aliás, oficialmente a mídia britânica jamais descobriu se a família real assiste a “The crown”.

Mas diante de tantas reclamações, a Netflix decidiu reiterar que “não tem planos e não vê necessidade de adicionar um aviso de isenção de responsabilidade” antes dos episódios da quarta temporada, que mostram de perto as agruras do casamento de Príncipe Charles e Diana, se aprofundam nos conflitos internos da realeza e iluminam a conturbada gestão de Margaret Thatcher como primeira-ministra britânica, inclusive seus embates com a rainha.

Na tela e no sofá : que diria a família real sobre 'The crown' (se é que ela assiste à série)?

Só que em meio à polêmica, surgem as dúvidas diante da dezena de episódios: afinal de contas, o que aconteceu de verdade? O que é ficção? E, principalmente, o que aconteceu de verdade, mas a família real gostaria que fosse mentira?

Separamos alguns trechos que surgem no roteiro da quarta temporada para um tira-teima. Mas atenção com a presença de spoilers

Antes de se casar com Diana, Charles namorou Sarah, irmã mais velha da futura princesa? Sim. Em 1977, aos 29 anos, ele começou a sair com Lady Sarah, a quem o espectador é apresentado no primeiro episódio. Foi naquele momento que Charles conheceu Lady Diana Spencer, uma jovem de apenas 16 anos, “muito alegre, divertida, atraente e cheia de vida”, conforme ele mesmo a definiu em entrevista à época do noivado, em 1981

Camilla tentou criar uma relação de amizade com Diana antes do casamento com Charles? Camilla Parker Bowles (Emerald Fennell): tentativa de aproximação com Diana Foto: Des Willie / Netflix Sim. Camilla e seu marido, Andrew Parker Bowles, frequentaram jantares no Palácio de Buckingham no período em que Charles cortejava Diana. Quando Diana se mudou para Clarence House, a então casa da Rainha Mãe, na véspera do anúncio de seu noivado, havia uma carta de Camilla esperando por ela, convidando a noiva de Charles para almoçar

Em um momento doloroso, exibido no terceiro episódio, Diana, às vésperas do casamento, descobre que Charles havia encomendado uma pulseira especial com as letras G e F entrelaçadas inscritas – para os apelidos que ele e Camilla tinham um para o outro: Gladys e Fred

A princesa Diana tinha um distúrbio alimentar? Sim. Ela mesma confirmou que lutou contra uma “bulimia galopante” em uma entrevista em novembro de 1995 para a BBC – e seu distúrbio alimentar é retratado ao longo da quarta temporada

A princesa Margert tentou impedir que Charles e Diana se casassem? Não há evidências quanto a isso. Em entrevista, a atriz Helena Bonham Carter confessou que a postura de sua personagem, claramente incomodada com a iminente união, havia sido uma ideia dela e acatada pela equipe de roteiristas da série. “Fica muito claro antes do casamento que há grandes problemas”, argumentou Bonham Carter, em defesa de sua criação

Príncipe Philip teve uma conversa franca com a princesa Diana no Natal em Sandringham sobre sua infelicidade? Príncipe Philip (Tobias Menzies): identificação com Diana Spencer Foto: Liam Daniel / Netflix Não se sabe ao certo se tal conversa aconteceu, de fato, mas é verdade que Philip foi um grande aliado de Diana. Os dois frequentemente se comunicavam por meio de cartas manuscritas, com o duque de Edimburgo oferecendo seu apoio para ajudar Diana a salvar seu casamento. Especula-se que um dos motivos para a proximidade de Diana e Philip é que ele enxergava nela uma “outsider”, papel encarnado por ele mesmo décadas antes

A princesa Diana surpreendeu Charles com uma performance de "Uptown Girl" no London Opera House? Sim. E o baile de dezembro de 1985 foi ideia de Diana. A princesa, que adorava balé e teve aulas no Palácio de Kensington, entrou em contato com a estrela do balé Wayne Sleep para que criasse um número como uma surpresa especial para seu marido. Charles, porém, não curtiu muito a ideia por achar que Diana estava apenas se exibindo demais

A Rainha Elizabeth II e Margaret Thatcher eram mesmo inimigas? O funeral de Thatcher em 2013 também foi o primeiro funeral do PM com a presença da rainha desde Winston Churchill. Foto: Des Willie / Netflix Apesar de serem donas de muito poder e idades similares, com meses de diferença, a soberana e a primeira-ministra divergiam sobre diversos assuntos. Como, por exemplo, sanções à África do Sul em razão da política segregacionista do apartheid: Thatcher era contra as sanções e, Elizabeth II, a favor

Porém, com o passar dos anos a relação entre as duas foi se suavizando. Apenas 15 dias após a renúncia de Thatcher, em 1990, a rainha concedeu a ela a honraria da Ordem do Mérito. O funeral de Thatcher, em 2013, foi o primeiro velório de um primeiro-ministro a contar com a presença da rainha desde Winston Churchill

