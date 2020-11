A partir da próxima semana na Inglaterra o confinamento será substituído por restrições regionais

Entornointeligente.com /

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que o segundo lockdown, ou seja, confinamento, de Inglaterra vai terminar a 2 de dezembro. Lojas, cabeleireiros, ginásios voltam a abrir e vai haver público nos estádios nos locais menos afetados pela covid-19.

A partir da próxima semana, o confinamento será substituído por um sistema com restrições regionais: nas áreas de nível 1 em Inglaterra, a população será incentivada a continuar em teletrabalho sempre que for possível; Nas áreas de nível 2, os pubs e bares fecham, a não ser que sirvam refeições com as bebidas alcoólicas; Nas áreas de nível 3, todos os pubs, restaurantes e bares devem encerrar, exceto se fizeram entregas ou drive-through. Aqui, todos os hóteis e locais de entretenimento devem continuar fechados.

Só na próxima semana serão anunciadas as áreas que pertencem a cada nível.

Segundo Boris Johnson, a hora de recolher para pubs, bares e restaurantes vai passar das 22h00 para as 23h00 e os desportos ao ar livre vão ser retomados. Também os adeptos vão poder regressar aos estádios, mas só em certas localidades. Nas zonas mais afetadas, os jogos continuarão a ser disputados à porta fechada.

Recorde-se que desde março, os jogos da Premier League têm decorrido à porta fechada por causa da pandemia

Nos estádios em que for possível, a partir da próxima semana, voltar a acolher público, só deverá ser ocupada até 50% da sua capacidade, com um limite entre os 2 mil e os 4 mil adeptos, de acordo com as restrições das autoridades sanitárias locais

