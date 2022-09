Microsoft promete que «Call of Duty» seguirá en PlayStation

Entornointeligente.com /

Cuando Microsoft anunció la compra de Activision Blizzard por casi 70.000 millones de dólares, algunos temían por el futuro de Call of Duty. La idea de convertirse en juego exclusivo de Xbox prendió focos rojos en los fanáticos y algunos reguladores que analizan a fondo la operación. La buena noticia es que la franquicia permanecerá en PlayStation por varios años, según una promesa de Microsoft, reseña el portal Hipertextual.

El jefe máximo de Xbox, Phil Spencer, envió una carta a Jim Ryan en enero donde se comprometían a mantener Call of Duty por varios años en las consolas PlayStation.

Las declaraciones de Phil Spencer se dan en el marco de una revisión de la compra de Activision Blizzard por el regulador de Reino Unido. Hace unos días, la Autoridad de Competencia y Mercados expresó su preocupación de que esta operación pueda disminuir la competencia en consolas, servicios de suscripción y juegos en la nube. La decisión de Reino Unido coincide con lo publicado hace algunas semanas por el regulador de Brasil.

Call of Duty es una franquicia irremplazable, según PlayStation

Sony considera que la oferta de juegos en las consolas influyen en la compra de hardware de los consumidores. Según los directivos de la empresa, los jugadores eligen su plataforma basándose en características como precio, especificaciones y catálogo de juegos disponibles.

Si Microsoft decide que Call of Duty será exclusivo de Xbox, Sony perdería ingresos millonarios. Según declaraciones de PlayStation al regulador brasileño, se trata de una franquicia que no puede ser reemplazada. Debido a esto, Phil Spencer ha comentado en diversas ocasiones que no tienen intenciones de convertir a Call of Duty en un juego exclusivo y mantendrán esta promesa por varios años.

