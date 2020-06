Microsoft anuncia el cierre permanente de todas sus tiendas físicas en el mundo

Entornointeligente.com /

La multinacional estadounidense Microsoft anunció la decisión de cerrar de forma permanente todas sus tiendas físicas en el mundo , lo que calcula que tendrá un costo de aproximadamente 450 millones de dólares.

En una entrada en la página web de la compañía, la firma de Redmond (estado de Washington, EU) evitó hablar de despidos e indicó que los trabajadores de venta al por menor ” seguirán sirviendo a los clientes ” desde las oficinas de Microsoft y llevando a cabo ventas, ayuda técnica y formación de forma remota.

” Nuestras ventas han crecido a través de internet y nuestra cartera de productos ha evolucionado a ofertas, en su mayoría, digitales “, apuntó el vicepresidente corporativo de la empresa, David Porter.

La firma propietaria del sistema operativo Windows tiene en la actualidad 83 tiendas físicas repartidas por el mundo , la mayor parte de ellas en EU, y l os costos de 450 millones de dólares asociados a su cierre se verán reflejados en la próxima presentación de cuentas , en julio.

Una computadora Microsoft es mostrada entre varios productos en una tienda de la compañía en un suburbio de Boston. Microsoft va a cerrar casi todas sus tiendas en el mundo, anunció a compañía Foto: AP Pese a la naturaleza eminentemente digital de los productos de Microsoft (al fin y al cabo el foco de la empresa siempre ha sido el software), la firma que dirige Satya Nadella reforzó significativamente su presencia física en los últimos años, algo que los analistas del sector interpretaron como un intento de emular la estrategia de su competidor Apple, cuyas tiendas son un icono en muchas ciudades del mundo.

Los comercios de Microsoft permanecen cerrados desde finales de marzo por la pandemia de COVID-19 , una coyuntura que presumiblemente ha contribuido a la decisión de la empresa, que durante los pasados meses ha redoblado su apuesta por los servicios, la nube y el trabajo remoto, abandonando cada vez más el componente físico de su actividad comercial.

Microsoft Is Permanently Shutting Down All 83 of Its Retail Stores; They will convert four locations into ‘experience centers’ https://t.co/VL3wwUlnLg via @variety

— Michelle Manafy (@michellemanafy) June 29, 2020

Microsoft to permanently close retail stores, will keep four locations open and rebrand them as “experience centers” https://t.co/Ab9mXAPRxA

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) June 27, 2020

The slow, sad demise of brick and mortar retail continues. There’s plenty of room for niche stores, but it appears most chains will eventually go exclusively online. Microsoft to permanently close all of its retail stores. https://t.co/IDaPfRqxaG via @Verge

— Jonathan Reichental (@Reichental) June 28, 2020

So uh, wasn’t Microsoft planning to introduce a new smartphone and foldable tablet? You’d think you’d want to keep your existing, high-quality retail stores for that experience…

— Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 26, 2020

Precisamente la semana pasada, Apple, que había reabierto varias de sus tiendas en EU acorde con los procesos de desescalada de cada estado, empezó a volver a cerrar locales de forma temporal en aquellos lugares en que la COVID-19 está viviendo un repunte más pronunciado como Texas, Florida o Arizona.

Tras conocerse el anuncio de Microsoft , su cotización bursátil bajó un 1.34 % hasta los 197.63 dólares por título a media sesión en Wall Street.

Te puede interesar Microsoft confirma evento digital de Xbox en lugar de E3 2020 Te puede interesar Sony y Microsoft desarrollan un chip dotado de inteligencia artificial Te puede interesar AMLO revela alianza con Microsoft para desarrollo de tecnología En Vanguardia estamos comprometidos con brindarte todos los días Información con Valor y por lo mismo nos encantará que nos siguieras en nuestras redes sociales e interactúes con nosotros y nuestra comunidad en Facebook , así­ como recibir las noticias al instante en nuestra cuenta de Twitter , así como darte de alta en nuestro premiado newsletter de información para despertar tu mente Jugo Naranja y nuestro newsletter local de VANGUARDIAMX , suscribirte a nuestro canal de Youtube y no dejes de ver nuestra propuesta de hermosas fotos y stories en nuestro canal de Instagram .

LINK ORIGINAL: Vanguardia

Entornointeligente.com