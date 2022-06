Microsoft advierte a los usuarios que no instalen esta actualización de Windows 11

Entornointeligente.com /

Ayer vimos que Microsoft canalizó accidentalmente Windows 11 a algunos PC que no cumplían los requisitos del sistema, y el gigante del software ha aclarado ahora que se trató de un error, y que los probadores a los que se les ofreció erróneamente la actualización no deberían instalar el nuevo sistema operativo en hardware no soportado.

Decimos probadores (conocidos como Windows Insiders), porque esto se refería a la versión preliminar de Windows 11 para la gran actualización de este año, y se produjo cuando Windows 11 22H2 fue empujado al canal Release Preview.

Tal y como ha detectado Windows Latest (se abre en una nueva pestaña), un representante de Microsoft ha reconocido el error en Twitter, y ha aconsejado que los Windows Insiders con equipos antiguos no elegibles a los que se les ha presentado por error la opción de actualizar a Windows 11 no la acepten, para que no se encuentren con un error de instalación.

Sin embargo, los informes reales de las personas que han seguido adelante e instalado Windows 11 varían, con algunos que se encuentran con problemas como Microsoft predice, pero otros han dicho que el sistema operativo funciona bien en su máquina no compatible.

Cuando se descubrió el fallo ayer, Microsoft se apresuró a retirar la actualización, y a echar agua fría a las inevitables conversaciones sobre si el gigante del software estaba pensando en relajar los requisitos de hardware de Windows 11 de alguna manera.

Sin embargo, Windows Latest informa de que algunos ordenadores no aptos siguen viendo el cartel de la actualización. Si ese es el caso, Microsoft está instando a los usuarios a no realizar la actualización, por supuesto.

La verdad es que esto ha sido un pequeño lío. Ofrecer una actualización por error ya es bastante malo en primer lugar, pero el hecho de que siga habiendo confusión en torno a que los probadores reciban la posibilidad de hacerse con Windows 11 cuando su PC no cumple los requisitos mínimos es un espectáculo bastante pobre.

No refleja bien los controles de calidad de Microsoft dentro del proceso de pruebas, ya que los errores de Windows han sido durante mucho tiempo un tema fastidioso en cuanto a su prevalencia (y gravedad en algunos casos) desde que Windows 10 se puso en marcha.

El hecho de que la actualización parezca funcionar bien para algunos usuarios tampoco ayuda, a pesar de lo que dice Microsoft sobre los errores de funcionamiento. Un habitante de Twitter escribió (se abre en una nueva pestaña): «Me sorprendí anoche cuando mi Surface Book me ofreció descargar win 11 ya que antes no era elegible. La instalación se completó y parece feliz. ¿Hay algo que deba comprobar para que no funcione?»

Y ahí radica el peligro: aunque esa actualización a Windows 11 pueda parecer que funciona bien, el usuario no sabrá si hay algo que acecha en el fondo. El hecho de que las cosas parezcan estar bien en un principio no significa que no vaya a estallar algún tipo de bomba de relojería, o que se deje abierto algún agujero de seguridad para su explotación, y que se produzcan estragos en el sistema anfitrión de un modo u otro. Tampoco es difícil imaginar que puedan surgir problemas de rendimiento, incluso si no hay una explosión de algún tipo.

En términos generales, sugerimos que el riesgo no merece la pena para aquellos que todavía pueden recibir esta oferta de actualización, que aparentemente sigue flotando para algunos usuarios, y como aconseja Microsoft, el mejor curso de acción es, sin duda, mantenerse al margen.

