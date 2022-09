Microfinancieras: agro, delivery y salud son los que reciben mayores préstamos

Entornointeligente.com /

«El foco de atención está en sectores como el agropecuario (todo lo que tiene que ver con alimentos) y los servicios de transporte (como el delivery). También figura todo lo relacionado con salud pues se observa una expansión de las farmacias, además del comercio de venta de alcohol, de geles y mascarillas», manifestó. Explicó que tanto en el Perú como en otros países de la región hay un mayor control del apetito de riesgo por parte de las entidades de microfinanzas. Es decir, hay mayor cautela en dar financiamiento nuevo, dijo. «Se han visto en la necesidad de innovar para identificar segmentos con potencial crecimiento en medio de esta coyuntura», subrayó. Entorno Mencionó que debido al contexto político y económico, además del fuerte golpe recibido a raíz de la pandemia, las microfinancieras vienen actuando más cautelosas y selectivas con sus clientes, teniendo la necesidad de identificar nuevos segmentos con potencial de crecimiento. Indicó además que, si bien se está observando una recuperación de las colocaciones en el país, alcanzando un 10% de crecimiento a junio deñ 2022, similar a niveles de pre pandemia, el sector de microfinanzas está todavía golpeado y hay mucha incertidumbre, por lo que están buscando aquellos sectores económicos a los cuales todavía podría haber posibilidad de seguirlos apoyando, a diferencia de sectores como el turismo o transporte que aún no se recuperan del todo. Reprogramación De otro lado, de acuerdo con el análisis realizado a nivel de la región por MicroRate, los niveles de reprogramación de deuda y mora han disminuido. Sin embargo, todavía hay remanente de cartera que va a seguir siendo castigada en el 2022, estimando que a partir del próximo año ya debería estar transparentado al 100% la cartera de colocaciones, señala. Al respecto, Effio dijo que la región en general está golpeada. «Al cierre del 2020 teníamos una cartera reprogramada de riesgo de 35% que era bastante alto. En lo que va de este año, los niveles de reprogramaciones están entre 15% y 17%. Sin embargo, creemos también que dentro de esa cartera puede haber aquellas reprogramaciones que definitivamente no se van a pagar. Hoy en día la tasa de castigos bordea entre 3% y 5% de la cartera». Inclusión rural Para MicroRate hay importantes avances en el ámbito rural registrándose en las últimas décadas un paulatino pero constante aumento de la oferta crediticia en esta zona. De acuerdo con los últimos reportes de la calificadora de riesgo, la cartera crediticia latinoamericana creció en su participación dentro del ámbito rural desde 33% a 41%, favoreciendo la inclusión. En el caso de Perú, mencionó que el mayor alcance, se sustenta no solo en alianzas con el banco estatal de mayor cobertura geográfica en Perú (Banco de la Nación), sino también en el incremento del número de agencias de las IMF; desarrollo de alianzas con corresponsales bancarios, entre otras. «El uso de herramientas digitales y apoyo tecnológico, así como las alianzas con los corresponsales, ha facilitado el ingreso de las microfinancieras en el ámbito rural. Vemos, además, una mayor sensibilización financiera, es decir, entidades con áreas sociales (de Responsabilidad o Sostenibilidad) que ayudan a través de la educación financiera, remota, semipresencial, entre otros», aseveró. Hay mucho de este balance financiero social que ha crecido debido a las tendencias en el mundo, lo que ha permitido que los beneficiarios de las zonas rurales sean más, agregó Effio. «Es decir, hay un mayor enfoque hacia el cliente rural, lo cual redunda en una mayor presencialidad», concluyó. Cabe mencionar que la Clasificadora de Riesgo MicroRate está especializada en microfinanzas. Inició sus operaciones en 1997 desde su sede principal en Washington, Estados Unidos. Más en Andina: ?? Los ingresos por Impuesto a la Renta se incrementaron en 10.3% interanual en agosto del 2022, principalmente por los mayores pagos a cuenta de las personas jurídicas domiciliadas, informó hoy el Banco Central de Reserva ( @bcrpoficial ). https://t.co/3gDeBRPGR3 pic.twitter.com/kqF05pbsmG

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 20, 2022 (FIN) NDP/SDD/JJN Publicado: 20/9/2022

