Mick Harvey sacó un disco doble en apoyo a los refugiados

Entornointeligente.com /

El australiano Mick Harvey, inclasificable músico cofundador de The Bad Seeds junto a Nick Cave, colaborador de PJ Harvey, compositor de bandas de sonido y también solista, lanzó este 2020 un disco doble instrumental cuyas regalías serán destinadas para los refugiados que llegan a Australia. “Estas personas (los refugiados) son básicamente detenidas y puestas en centros de detención que en realidad están en alta mar, en lugares como Nauru y Manus Island”, dijo Harvey en entrevista con Télam en el marco del lanzamiento de “Waves Of Anzac / The Journey”, dos piezas que fueron compuestas para dos programas de televisión. “Las personas -agregó Harvey- que arriesgan sus vidas en barcos después de escapar de las zonas de conflicto son refugiados genuinos que no tienen acceso para solicitar una visa a Australia bajo los procesos normales en su país de origen y se ven obligados a tomar medidas extremas para protegerse a sí mismos y a sus familias . Un gran número de estas personas han pasado años, o todavía están, en campos de detención en condiciones impactantes”. El músico de 61 años comenzó sus composiciones para la industria audiovisual en un programa de la televisión alemana llamado “Totes Geld”, en el cual hizo un pequeño papel actoral del que, dijo, no puede “dar fe de la calidad en ese rol”. A la sociedad australiana se la ha inducido a pensar a través de una campaña de desinformación que los refugiados representan una amenaza a nuestra soberanía. ”

Mick Harvey Para ese tiempo también compuso la música de un documental en Berlín y ya en 1989 escribió la música de su primer largometraje, junto a Nick Cave (quien también participó en el guion): “Ghosts… of the Civil Dead”, de John Hillcoat. “Creo que estuve interesado en trabajar en películas durante algunos años antes de eso. Es algo común en muchos músicos que están interesados en probar. Ya en los 80, me di cuenta de que tenía las habilidades e ideas para poder hacerlo”, recordó. “Waves of Anzac” fue escrito para un programa sobre las Fuerzas Armadas australianas y neozelandesas (Anzac) que lucharon en la batalla de Galípoli de 1915 contra el Imperio Otomano, durante la Primera Guerra Mundial. “The Joruney”, en tanto, es sobre el tema que a Harvey lo preocupa más que nada por estos días: los refugiados que intentan llegar a Australia y son repelidos por las autoridades. “Se puede comprar en Bandcamp ( mickharvey1.bandcamp.com/album/the-journey ). Todos los ingresos se destinarán al Centro de Recursos para Solicitantes de Asilo (ASRC) con sede en Melbourne”, prometió. After the Bomb Télam: Hubo un cimbronazo internacional en 2018 por el trato que le dan a los refugiados en Australia. Mick Harvey: Castigar a personas inocentes y desesperadas no es el método correcto para tratar con traficantes de personas. Dos errores no hacen un acierto, como dice el refrán. Pero parece ser un ganador de votos, por lo que sigue siendo lo que ellos llaman un “fútbol político”. T: ¿El tráfico de personas fue la excusa que usó el gobierno? MH: Estoy totalmente de acuerdo en que los contrabandistas deberían desanimarse y que esa actividad debería cerrarse si es posible y, de hecho, las acciones que el gobierno australiano tomó hizo que el tráfico de personas prácticamente haya desaparecido en Australia. Pero al final todo es mentira. Dicen que están tratando de detener a los “que se adelantan en la fila”, que solo quieren venir a Australia por una mejor calidad de vida, pero de hecho aquellas personas han estado llegando ilegalmente a los aeropuertos en grandes cantidades durante años. T: ¿Y la sociedad australiana que dice al respecto? MH: La mayoría se ha visto atraída por ideas proteccionistas bastante simplistas sobre estas personas desafortunadas y, a través de una campaña de desinformación básica, se les ha inducido a pensar que estas personas representan una amenaza para nuestra soberanía. T: “The Journey” lo grabaron junto al cuarteto de cuerdas The Letter String Quartet. ¿Cómo fue esa experiencia? MH: Comenzó cuando me encargaron que escribiera algo para ellos. Había trabajado con Biddy y Lizzy en 'Waves of Anzac', donde eran dos de los músicos contratados. Entonces Biddy me preguntó si estaría interesado en componer algo para ellos. Pensé en qué demonios podría escribir como una pieza independiente porque nunca lo había hecho realmente. Como punto de partida busqué cuál era el problema más candente en el mundo en este momento y me pareció la crisis internacional de refugiados. Detrás de ese problema yacen muchos de los otros problemas relacionados con la desigualdad, la injusticia y la inseguridad general. Así que intenté componer algo que se basara en eso como guía o inspiración. etiquetas Mick Harvey Australia novedades discográficas

LINK ORIGINAL: Télam Agencia de Noticias

Entornointeligente.com