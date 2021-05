MICI recibe propuesta de empresa canadiense para reactivar mina Molejón

Entornointeligente.com / El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) informó hoy que recibió una propuesta de la empresa canadiense Broadway Mineral para operar el proyecto Mina Molejón, cuya concesión fue cancelada en el 2015 por incumplimientos de la empresa Petaquilla Gold, y no había sido cerrada debidamente.

El pasado 13 de mayo, el MICI publicó en Gaceta Oficial que dejaba sin efecto la concesión del proyecto Molejón que estaba bajo la responsabilidad de la empresa Petaquilla Gold. También que dichas tierras (644 hectáreas) serían integradas al régimen de concesiones mineras.

Ahora cinco días después, el ministro de Comercio, Ramón Martínez subrayó que la propuesta de los inversionistas, es decir Broadway Mineral, incluye un compromiso de pagar $30 millones adeudados a la Caja del Seguro Social (CSS) y el pago de las prestaciones laborales dejadas de cumplir a más de 600 trabajadores por el antiguo concesionario.

Además de lo anterior, la empresa se compromete a invertir $200 millones en la reconstrucción de la mina para volverla operativa. Según el MICI en esta nueva concesión se proyecta que representará para el Estado ingresos de $25 millones anuales, así como aportes a la CSS de los 1,000 empleos directos que se contemplan.

Además el ministro de Comercio señaló que la empresa Broadway también proyecta invertir $250 millones en la construcción de una refinería, en la cual el Estado panameño tendrá participación accionaria de 50%. Agregó que esta refinería dará servicios a las distintas concesiones de oro y plata en Panamá y de la región.

Finalmente, Martínez explicó que los esfuerzos para ordenar y fortalecer el sector minero obedecen a que este es uno de los pilares fundamentales del Plan Estratégico de Gobierno 2019-2024, para impulsar la economía y generar los empleos que requiere el país.

Por su parte, Guillermo Cochez, abogado de Petaquilla Gold , calificó la acción del gobierno como un “robo a mano armada” que sólo perjudica a Panamá. De acuerdo con Cochez, mientras los interesados no hayan agotado la vía legal, en este caso Petaquilla Gold, malamente esa concesión puede ser cedida por el MICI a un tercero.

Actualmente los representantes de Petaquilla Gold han impuesto varios recursos legales en la Corte Suprema de Justicia por este tema.

MÁS INFORMACIÓN

Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Me gusta esto: Me gusta Cargando… Relacionado

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com