Michelle Obama deja su huella en Netflix y en varias causas sociales

«Michelle Obama será incluida en el Salón Nacional de la Fama de la Mujer de EE.UU. «; «Michelle Obama publicará una edición de sus memorias para ‘jóvenes lectores’»; «Michelle Obama: ‘Déjenme ser tan honesta y clara: Trump es el presidente erróneo’». Una búsqueda de noticias de los últimos dos años sobre la ex primera dama de Estados Unidos en el portal de El País arroja un pantallazo de una mujer que, además de ser mundialmente conocida, es trabajadora, independiente, carismática y que está involucrada con muchas causas sociales. Trasladar esta misma búsqueda a YouTube arroja resultados similares. La primera propuesta que ofrece el algoritmo del sitio es: «La mujer más admirada de Estados Unidos». Claramente, la esposa de Barack Obama es una verdadera influencer -pero como las de antes, que realmente tienen un mensaje y un legado positivo para la humanidad-.

Con un origen muy humilde, su sueño siempre fue el de trabajar en favor de los necesitados. Y en ello la acompañó siempre Barack Obama, a quien conoció en el despacho de abogados para el cual ambos trabajaban. En 1992 contrajeron matrimonio y en 1998 nació su primera hija, Malia. Tres años después, Sasha, la benjamina, llegó a este mundo.

Una nueva serie de Netflix llamada The First Lady (en la que es interpretada por la actriz Viola Davis ) permite conocer más sobre la esposa del 44° presidente de Estados Unidos y otras mujeres que han acompañado a sus maridos en la Casa Blanca. Pero eso, para Michelle, es parte del pasado. Desde hace tiempo, junto a Barack, está interesada en la cultura y el streaming , al punto que el matrimonio se encuentra detrás de la producción de la primera temporada de Bodkin (también de Netflix), sobre un grupo de podcasters que investiga la misteriosa desaparición de tres personas en un pueblo costero de Irlanda. Los Obama ya habían producido historias y documentales, pero con Bodkin incursionan por primera vez en el mundo de las series.

Antes que nada, madre Cuando la gente le pide a Michelle Obama (58) que hable de sí misma, lo hace con confianza. Antes que nada, dice, es madre de Malia y Sasha . Esta descripción no pertenece a quien escribe, ni a ningún otro periodista, sino al perfil de la ex primera dama que está en la página de la Casa Blanca, sede del gobierno de los Estados Unidos.

Pero antes de ser madre -o esposa, abogada o funcionara pública -fue hija de Fraser y Marian Robinso n. Entre su ascendencia familiar se encuentra Jim Smith, un esclavo nacido en Carolina del Sur, donde todavía conserva gran parte de su familia.

Los padres de Michelle vivían en el sector sur de Chicago, en la planta alta de una construcción de ladrillos. Fraser trabajaba como operador de bombas en el Departamento Hidráulico de esa ciudad, y aunque le diagnosticaron esclerosis múltiple a una edad temprana, casi nunca faltó al trabajo. Marian se quedaba en casa a cargo de los hermanos Craig y Michelle, cuidando el hogar y llenándolo de alegría, amor e importantes lecciones de vida.

Egresada de las escuelas públicas de Chicago, Michelle estudió Sociología y Estudios Afroamericanos en la Universidad de Princeton. Al graduarse de la escuela de leyes de Harvard en 1988 (es una de las pocas estudiantes negras de su generación que lo ha logrado), empezó a trabajar con el bufete de abogados Sidley & Austin , donde conocería al hombre que se convertiría en el amor de su vida.

Michelle y Barack Obama tienen dos hijas: Malia (24) y Sasha (21). Trabajar por los demás Pocos años después decidió que su verdadera vocación era organizar y darle ánimo a la gente para que sirviera en su comunidad y prestara apoyo a sus vecinos. Trabajó como comisionada asistente de planificación y desarrollo en la alcaldía de Chicago y poco después fundó el capítulo de Chicago de Public Allies , un programa de AmeriCorps que prepara a los jóvenes para el servicio público, donde asumió el cargo de directora ejecutiva.

En 1996, Michelle llegó a la Universidad de Chicago con la visión y propósito de establecer vínculos entre el campus y la comunidad. Como decana asociada de servicios estudiantiles, desarrolló el primer programa de servicio comunitario de esa casa de estudios, y bajo su liderazgo como vicepresidenta de asuntos externos y comunitarios del Centro Médico, las actividades de los voluntarios aumentaron considerablemente.

Hoy, seis años después del fin del mandato de su marido, Michelle se multiplica para hacer varias cosas y estar en muchos sitios a la vez. Y a la pregunta que le hace todo el mundo sobre cuándo será́ candidata a la Presidencia en la tierra del Tío Sam, ha respondido a Vanity Fair: «Nunca he pensado en las próximas elecciones, pero sigo trabajando para las próximas generaciones».

A través de una fundación que creó junto a su marido, ofrece becas sobre todo a los estudiantes más pobres, porque la educación y la cultura -entiende- «generan un efecto multiplicador que beneficia a toda la comunidad». Esa es su mayor certeza: que en la lucha por los más débiles, los niños y los jóvenes, está su destino.

Michelle y Barack eran dos jóvenes llenos de energía e ilusiones, que llegaron a lo más alto del sueño americano.

Michelle y Barack Obama tienen dos hijas: Malia (24) y Sasha (21). Al igual que su madre, las dos nacieron en el sector sur de Chicago. «Ahora veo los frutos de mi esfuerzo con mis hijas, dos jóvenes con una gran curiosidad y que adoran descubrir cosas nuevas cuando viajan», dijo en entrevista con Vanity Fair.

Michelle y Barack en su juventud. Un best seller El libro autobiográfico de Michelle Obama, Becoming, rompió innumerables récords. Con dos millones de ejemplares en sus primeras dos semanas, se convirtió en el más vendido de 2018. Actualmente tiene más de 15 millones de copias vendidas alrededor del mundo. En 2020 ganó el Grammy al mejor Audio Libro y posteriormente lanzó una reedición pensada para un público mucho más joven (niños a partir de los 10 años) con un nuevo nombre, Becoming: Adapted for Young Readers.

