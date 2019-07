Michelle Obama conmemoró el cumpleaños de su madre con una foto y un maravilloso mensaje

Entornointeligente.com /

La exprimera dama de Estados Unidos y defensora de los Derechos Humanos, Michelle Obama, utilizó la plataforma de la red social Instagram para celebrar el cumpleaños de su madre quien estaría cumpliendo años este lunes.

“Cada vez que veo esta imagen y la mirada en los ojos de mi madre, me pregunto si tuvo alguna idea de lo que se avecinaba en las próximas décadas: amor real y verdadera pérdida, hijos y nietos que la mantendrían alerta, un viaje salvaje a Lugares sobre los que solo había leído o visto en la televisión. Pero también veo algo más en esos ojos, algo que me guio todos los días desde el momento en que nací: su creencia inquebrantable de que todo lo que se le ocurriera, ella lo lograría. Y como ella se las arreglaría, todos lo haríamos también. Feliz cumpleaños mamá. ¡Te quiero!”

View this post on Instagram Whenever I see this picture, and the look in my mother’s eyes, I wonder if she has any idea what’s coming in the decades ahead: Real love and real loss, children and grandchildren who’d keep her on her toes, a wild ride to places she’d only read about or seen on television. But I also see something else in those eyes, something that guided me every day from the moment I was born—her unflappable belief that whatever came her way, she’d manage it. And because she’d manage, we all would, too. Happy birthday, Mom. I love you!

