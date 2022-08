¡Michelle Lewin y su esposo esperan su primer bebé!

Entornointeligente.com /

LA PRENSA DE LARA | Agencias .- La influencer y modelo fitness venezolana Michelle Lewin y su esposo, Jimmy Lewin, revelaron en exclusiva para la revista People en Español que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé.

La noticia tomó por sorpresa a la pareja, pues a pesar de los tragos amargos, la vida les vuelve a sonreír, premiándolos con esta gran bendición. Hace algunos meses, Jimmy presentó problemas de salud, al sufrir una falla hepática y renal aguda e insuficiencia cardíaca con aneurisma de aorta ascendente.

Sumado a esto, el sueco tuvo que someterse a varias cirugías para salvar su vida; el experto en fitness pasó dos veces por quirófano en el año 2021.

La especialista en fitness está muy ilusionada por la llegada de su primer retoño. Se encuentra en su semana 18, lo que equivale a 4 meses y medio de gestación.

«Ahora estoy en la semana 18. Probablemente debería decir que he estado vomitando todos los días, pero sinceramente, si no fuera porque mi periodo dejó de venir y mi barriga creció un poco, no sabría que estaba embarazada», señaló la criolla al citado medio.

Fuente informativa: Ronda .

Descarga nuestra app aquí o escanea el código QR

LINK ORIGINAL: La Prensa de Lara

Entornointeligente.com