Michelle Bachelet reafirma que está a favor de una Nueva Constitución: «Con el Apruebo es más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos»

Entornointeligente.com /

A través de una carta, la ex Presidenta Michelle Bachelet reiteró su posición a favor del Apruebo, después de unos días desde su arribo al país y luego de sostener una reunión privada con el Presidente Gabriel Boric, este jueves en su casa. En la misiva, la mandataria aseguró que en su experiencia como gobernante, pudo comprobar «el enorme muro que representa la Constitución nacida en dictadura, para hacer cambios que beneficien a las grandes mayorías». Al respecto, Bachelet cree que «aprobar esta nueva Constitución es el mejor punto de partida para hacer realidad lo que tanto tiempo nos fue negado. Con el Apruebo es más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

Después de una comentada declaración en Lima, Perú, y tras su retorno al país, la ex Presidenta Michelle Bachelet publicó este sábado una carta- por medio de su Fundación Horizonte Ciudadano- donde explicita su apoyo a la opción Apruebo.

Para la ex mandataria, «aprobar esta Nueva Constitución es el mejor punto de partida para hacer realidad lo que tanto tiempo nos fue negado. Con el Apruebo es más fácil conducir las transformaciones y llegar más lejos».

Te puede interesar:

Expresidenta Bachelet reitera que va por el Apruebo: «No es perfecta, mas se acerca a lo que siempre soñé» Expresidenta Michelle Bachelet llegó a Chile tras visita a Perú Quien en los próximos días dejará su cargo como Alta Comisionada por los Derechos Humanos de la ONU se reunió este jueves con el Presidente Boric, y hoy sale a ahondar en una decisión que ya había expresado públicamente. Al respecto, detalló que en su experiencia como mandataria pudo comprobar «el enorme muro que representa la constitución nacida en dictadura para hacer cambios que beneficien a las grandes mayorías. Por eso el texto de 1980 ha quedado obsoleto y estamos escribiendo otro».

En ese contexto, Bachelet señaló que ve «en la nueva Constitución un camino abierto para vivir mejor, para conquistar lo que tanto necesita Chile: más y mejores derechos sociales, y más y mejor democracia». Además, agregó que «no tiene sentido temer a nuestras diferencias, al debate legítimo, aquel basado en hechos y respeto, mediante el cual se sostiene cualquier acuerdo durable».

La ex jefa de Estado agrega en su misiva que fue el diálogo » lo que nos permitió recuperar la democracia, conquistar derechos y aspirar a una mejor vida para todos. Estoy segura que ahora no será distinto. Tendremos una nueva Constitución, porque es lo que la ciudadanía pide y necesita . Y lo haremos con responsabilidad, avanzando con acuerdos que llegarán inevitablemente. Porque ese país somos».

Además, la ex Presidenta precisó que considera a Chile como un país «con muchas realidades, con identidades diversas, pero unido por una misma dignidad y llamado a ser protegido por una misma solidaridad». Asimismo, recalcó que la propuesta constitucional no es perfecta, pero que esta puede ser sujeta a futuras modificaciones.

«Lo dije y lo reitero: el texto de la nueva Constitución no es perfecto. Pero un texto de este tipo no debe ser evaluado en abstracto. La propuesta que se ofrece al país fue elaborada con una pluralidad de voces inédita y bajo condiciones particulares de inquietudes nacionales y globales. Lo natural es que dé origen a revisiones, ajustes, complementos, como ocurre con cualquier proceso constitucional al momento de su implementación», apuntó.

Una declaración que la convierte en la primera ex mandataria de los gobiernos de centro izquierda, ex Concertación o ex Nueva Mayoría, que decide abiertamente involucrarse por el Apruebo. Cabe recordar que Eduardo Frei explicitó su voto a favor del Rechazo, y Ricardo Lagos publicó una carta donde no se involucra a cabalidad con ninguna de las dos opciones. Si este apoyo público de Bachelet será determinante o no en el último tramo de la campaña, es algo que sólo se podrá evaluar después del Plebiscito del próximo 4 de septiembre.

La carta completa a continuación:

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com