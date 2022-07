Michel Brown y Margarita Muñoz: Los detalles de su relación

Entornointeligente.com /

Michel Brown, el reconocido actor argentino, se ha ganado el cariño de los colombianos en los últimos años, gracias a sus increíbles papeles que lo han catapultado a la fama. De igual manera, su relación sentimental también ha sido muy admirada por el amor que ha demostrado sentir con su esposa Margarita Muñoz.

El romance de esta icónica pareja surgió hace algunos años cuando Brown tenía 28 años y Muñoz 17 años , según comentó el actor en una entrevista para una revista mexicana, cuando se vieron por primera vez hubo amor a primera vista, sin embargo, no paso nada más allá de algún coqueteo porque cada quien tenía su pareja, no fue hasta 7 años después que el destino los volvió a reencontrar; y esta vez sí hubo un flechazo instantáneo.

Por otro lado, Margarita comentó a la revista Vea de México: «N os topamos muchas veces antes de empezar a salir, pero definitivamente me quedo con esa primera cita . Tuvimos una conversación fantástica y entendí que simplemente no solo me parecía atractivo, guapo, sino que me entendía mucho con él hablando y me sentía a gusto. Normalmente soy tímida y tal vez no se me da tan fácil el coqueteo. Esa primera cita fue increíble, comimos delicioso» .

De igual manera, sus inicios fueron un tanto difíciles porque Michel Brown era un poco coqueto con sus compañeras de trabajo y esto le producía celos a la actriz , sin embargo, tiempo después lograron hablar sobre esto y llegaron a la conclusión que lo más importante era tener confianza entre ellos.

Después de dos años como novios, la pareja decidió casarse en la isla Punta Faro, el 23 de febrero del 2013 , donde acudieron algunos familiares y amigos más cercanos, sin embargo, hasta hace poco se conocieron hace algunas fotografías de esta celebración, las cuales fueron compartidas por la propia pareja.

El actor que interpretó a ‘Franco Reyes’ en la novela ‘Pasión de Gavilanes’ reveló en una entrevista para Lo Sé Todo, «e l otro día lo hablaba con una pareja de amigos que se reían porque vamos juntos al gimnasio, vamos juntos a todo y nos disfrutamos mucho de estar juntos».

Asimismo, el actor comentó que disfrutan cada momento que comparten juntos a diferencia de muchas parejas que solamente se ven algunas horas después de su horario laboral, por este motivo la época de COVID no fue un problema para ellos, ya que siempre están juntos durante mucho tiempo.

Reciénteme, los dos tortolitos compartieron set en la grabación de Palpito y la química entre ellos fluyo de manera natural, por un lado, Margarita interpreta a la mujer deportista que le extraen el corazón y Brown interpreta el esposo que quiere saber la verdad durante la historia.

