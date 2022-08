Michael Jordan lanza la «bomba de la verdad» sobre el impacto del fallecimiento de Bill Russell

Entornointeligente.com /

Ha sido un día triste para la NBA tras el anuncio del fallecimiento de Bill Russell. La leyenda de los Boston Celtics impactó mucho tanto dentro como fuera de la cancha de baloncesto, dejando una fuerte impresión en quienes lo sucedieron. Eso incluyó a la leyenda de la NBA y los Chicago Bulls, Michael Jordan.

Jordan, quien actualmente se desempeña como presidente de los Charlotte Hornets, emitió un comunicado a través de la cuenta oficial de Twitter de los Hornets a la luz del fallecimiento de Russell.

«Bill Russell fue un pionero, como jugador, como campeón, como el primer entrenador en jefe negro de la NBA y como activista. Allanó el camino y dio ejemplo a todos los jugadores negros que llegaron a la liga después de él, incluyéndome a mí. El mundo había perdido una leyenda. Mi más sentido pésame para su familia y que en paz descanse».

A statement from Hornets Chairman Michael Jordan on the passing of NBA legend Bill Russell. pic.twitter.com/RdYcnuCrmb

— Charlotte Hornets (@hornets) July 31, 2022

Jordan y Russell fueron nombrados en el equipo del 50.º y 75.º aniversario de la NBA, y ambos son comúnmente reconocidos como dos de los mejores jugadores que jamás hayan jugado en la liga.

Jordan no fue la única leyenda de la NBA que elogió a Russell tras su fallecimiento.

Antiguos rivales de los Celtics rindieron homenaje a Russell

Es posible que hayan jugado para equipos con los que los Celtics tenían una rivalidad personal durante sus días de juego, pero eso no impidió que estos miembros del Salón de la Fama de la NBA expresaran su agradecimiento por todo lo que Russell hizo tanto dentro como fuera de la cancha de baloncesto.

