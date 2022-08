Michael Jackson utilizó 19 identificaciones falsas para conseguir drogas

Entornointeligente.com /

El mundo dejó de girar cuando se conoció la noticia de la muerte de la leyenda del pop Michael Jackson a finales de junio de 2009.

El vocalista de «Thriller», de 50 años, fue hallado sin respuesta en su casa de Los Ángeles tras sufrir una parada cardíaca provocada por el anestésico propofol, un fármaco que, al parecer, administraba habitualmente el médico de Jackson, Conrad Murray.

La muerte fue declarada homicidio y Murray asumió toda la culpa. Fue declarado culpable de homicidio involuntario y condenado a cuatro años de prisión, cumpliendo algo menos de dos entre rejas.

Pero Murray soportó la peor parte del odio público a pesar de que Jackson -que habría cumplido 64 años el lunes- abusó de las drogas durante gran parte de su vida en dosis alarmantes y, al parecer, fue habilitado fácilmente por una serie de otros médicos, que nunca vieron un día en la cárcel después de la muerte del Rey del Pop, según un nuevo documental «TMZ Investiga: Who Really Killed Michael Jackson«, que se estrenará en Fox el mes que viene.

«Es mucho más complicado que eso: El Dr. Murray estaba junto a su cama cuando murió», dice en el documental Orlando Martínez, el detective de la policía de Los Ángeles asignado a la muerte de Jackson.

«Las circunstancias habían conducido a su muerte durante años, y todos estos diferentes profesionales médicos habían permitido a Michael dictar sus propios términos, obtener los medicamentos que quería, cuando los quería, donde los quería», sostiene Martínez. «Todos ellos son la razón por la que hoy está muerto».

Jackson había estado tomando el propofol en botellas del tamaño de «Gatorade» en el momento de su muerte, según Ed Winter, el asistente del jefe forense del condado de Los Ángeles. La comunidad médica, en muchos sentidos, facilitó su obsesión por la sustancia, según Murray, que añade que el propofol «era la única forma en que podía dormirse, especialmente cuando se preparaba para una gira.»

«No era un gran problema: lo había estado usando durante décadas, diferentes médicos se lo habían dado de todo el mundo… y le permitían a veces inyectarse el medicamento», dice Murray, que se lo administraba a Jackson de forma rutinaria. «Era capaz de empujar el propofol él mismo, y los médicos le permitían hacerlo, y eso estaba bien».

Además del medicamento improvisado para dormir -uno que el especialista en adicciones Dr. Drew Pinsky dice explícitamente que no es un medicamento que deba usarse para tratar el insomnio ni uno que se almacene rutinariamente fuera de los centros médicos- Jackson también estuvo enganchado a otras drogas a lo largo de su carrera, según el documental.

Todo empezó en 1984, cuando sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el cuero cabelludo durante un desastre pirotécnico mientras rodaba un anuncio de Pepsi y le dieron analgésicos para recuperarse.

En palabras del propio Jackson, las drogas se apoderaron de su vida en los años siguientes.

«Me volví cada vez más dependiente de los analgésicos para pasar los días de mi gira», dice Jackson en un audio archivado, explicando por qué canceló la última parte de su gira mundial «Dangerous» de 1993 y anunció que se pondría en tratamiento.

Todo ese tiempo en la carretera fue una miseria para la estrella. En las imágenes de archivo, Jackson confiesa: «No me gusta… Paso por un infierno de gira».

Las cosas solo empeoraron en los años siguientes, ya que Jackson fomentó una relación con el famoso dermatólogo de Hollywood Arnold Klein, que murió a los 70 años por causas naturales en 2015. Klein admitió haber suministrado a la superestrella el opioide Demerol y otras sustancias.

El productor ejecutivo de TMZ Harvey Levin -a quien Klein confesó en una entrevista de noviembre de 2009- dice que era «rutinario» que MJ fuera a drogarse con Demerol «durante horas» a la consulta de Klein.

«El Dr. Klein estaba más que feliz de complacerlo y se justificaba con procedimientos menores», dice Levin. «Y lo hacía una y otra vez».

Jackson tomaba Demerol a la friolera de 300 miligramos cada vez, según Pinsky. El cantante pop incluso menciona la sustancia en su tema de 1997 «Morphine».

Debbie Rowe -la ex esposa de Jackson que trabajó para Klein como asistente durante años- habló solo del médico y no de su difunto ex marido. Dice que Klein era conocido por hacer cosas poco éticas para cortejar a la élite de Hollywood en su consulta.

«Había veces que prescribía cosas que no tenían nada que ver con lo que estábamos tratando», dice Rowe en el documento. «Escribía recetas que no se ajustaban a lo que un dermatólogo normalmente recetaría».

Añadió que Klein era «una persona con la que quieres juntarte porque vas a poder obtener algo a cambio».

También se reveló que como la relación de Jackson y Klein se convirtió más en una amistad que en la de médico y paciente, el dermatólogo supuestamente guardaba documentos fraudulentos sobre el cantante.

Jackson había creado 19 alias falsos para recoger diferentes medicamentos, y Klein había guardado un libro especial en el que anotaba qué recetas iban a parar a cada identidad falsa, según Winter.

«El modo en que Michael conseguía todos estos medicamentos era comprando médicos. Tenía varios médicos diferentes con los que se relacionaba y acudía al ‘Doctor A’ y pedía un sedante, y luego iba al ‘Doctor B’ y podía pedir el mismo», afirma el cirujano plástico de Jackson, el doctor Harry Glassman. «Michael es responsable, en gran medida, de su propio fallecimiento, pero ciertamente tuvo mucha ayuda de la comunidad médica».

Murray, que admite haber cuidado profundamente a Jackson, dice que nunca se le compartió nada de esa información.

«Hizo que pareciera que yo era su único médico… Si hubiera sabido que Michael iba a la consulta de un dermatólogo o de cualquier médico y que le inyectaban o goteaban opioides a diario, habría una danza de dos pasos. Uno, tiene un problema; dos, le llevaré al lugar donde debe ser tratado, y si no lo hace, estoy fuera», dice Murray.

Las cosas llegaron a un punto de ebullición en 2009, cuando Jackson se preparaba para su gira «This Is It», ya que su comportamiento se convirtió en una notable preocupación para el director Kenny Ortega.

«Hay fuertes signos de paranoia, ansiedad y comportamiento obsesivo. Creo que lo mejor que podemos hacer es traer a un psiquiatra de alto nivel para que lo evalúe cuanto antes. No hay nadie que asuma la responsabilidad. Cuidando de él, a diario», escribió Ortega en un correo electrónico de preocupación durante los ensayos.

«Hoy he estado dándole de comer, envolviéndole en mantas y llamando a su médico», añadió.

Jackson también había estado ensayando para la gira que tanto le quitó hasta el día antes de su muerte, el 25 de junio, un factor más de su propio fallecimiento.

«Michael Jackson era un drogadicto y era un maestro de la manipulación porque yo fui manipulado por Michael«, dice Murray. «No le permití en ningún momento su adicción».

Incluso Martínez admite que Murray ha sufrido injustamente por consecuencias que no fueron necesariamente obra suya.

«Sabíamos que había múltiples médicos que hacían lo mismo que el doctor Murray y que lo habían hecho a lo largo de años», dice Martínez. «Decidimos concentrarnos en esa noche por la parte criminal. Así que eso anuló toda la otra historia con los otros médicos».

«Hay mucha gente a la que hay que culpar y que nunca ha tenido un ajuste de cuentas por su muerte».

ENLACE ORIGINAL: https://nypost.com/2022/08/29/michael-jackson-used-19-fake-ids-to-scores-drugs-new-doc-revelations-on-birthday/

