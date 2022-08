Michael Estrada, marginado en el DC united

Entornointeligente.com /

Cuando Michael Estrada llegó al DC United fue apodado como ‘El Goleador», sin embargo no ha logrado honrar el sobrenombre. En las últimas fechas fue separado de las convocatorias .

El delantero de la Selección del Ecuador ha perdido espacio en su club de la MLS en un momento que no es de su conveniencia. Los tricolores necesitan ganar minutos para mantenerse en forma y llegar en óptimas condiciones al Mundial de Catar 2022 .

En el último choque de su equipo ante el Orlando City, el ariete no fue considerado ni siquiera en el banco de suplentes. Los de Washington DC vencieron 2-1 con goles de Taxiarchis Fountas y Chris Durkin , mientras que el descuento lo puso Junior Urso.

El cotejo también significó el debut de Wayne Rooney como DT en la escuadra negriroja. Estrada deberá demostrar en los entrenamientos para ser elegido en las jornadas venideras.

Aunque el ecuatoriano fue incluido en una ocasión en el once de la semana del torneo, aún no logra convencer en su escuadra. Este es el segundo partido consecutivo en el que no luce en la lista de convocados y el tercero al hilo en que no es titular.

Choques anteriores Antes de ser excluido en el DC United, tampoco estuvo presente en la derrota ante el Montréal . En aquella oportunidad, los canadienses vencieron 1-2.

Su último partido jugado fue un amistoso ante el Bayern Múnich en el que cayó por 6-2. Contra los alemanes, Estrada ingresó en los segundos 45 minutos y no logró convertir.

A lo largo de la temporada ha jugado 17 partidos de 22 posibles y solo ha marcado cuatro goles. Las últimas alineaciones obligan a que mejore sus números, pues tan solo está a préstamo y su pase pertenece al Toluca de México.

En la mira de Alfaro Gustavo Alfaro emprendió una gira por Estados Unidos para observar a los futbolistas ecuatorianos. La única ocasión en la que pudo ver a Estrada fue en el amistoso ante Bayern Múnich.

En el lapso también visualizó a jugadores como José Cifuentes, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Jhegson Méndez y Leonardo Campana . En la misma liga militan otros nueve deportistas de la mitad del mundo.

Durante el proceso eliminatorio rumbo al Mundial de Catar 2022 , Estrada fue uno de los jugadores fijos en los llamados de Alfaro. En aquel lapso se convirtió en el goleador de la clasificación.

