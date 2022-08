Miami New Media Festival 2022:Convocatoria abierta hasta el 15 de septiembre

Entornointeligente.com /

El Miami New Media Festival es la plataforma de video arte y performance más grande del mundo, en donde pueden participar artistas mayores de 16 años, de cualquier nacionalidad, a través de un video de máximo 10 minutos de duración, este año dedicado al tema «Civility vs Violence: Education, Art and Community as a Way to Embrace Nonviolence» (Civismo versus violencia: educación, arte y comunidad para abrazar la no-violencia). La convocatoria estará abierta hasta el 15 de septiembre.

Es la XVII edición y el jurado incluye a destacados personajes con trayectoria internacional: Wilson Prada (fotógrafo, galerista y docente), Gerardo Zavarce (curador e investigador), Humberto Valdivieso (curador e investigador), Muu Blanco (fotógrafo, artista multimedia y músico) y Marinellys Tremamunno (periodista, videomaker y escritora).

La coordinadora del festival, Milagros González, recordó que la participación es gratuita a través de la web oficial y señaló que las obras seleccionadas se exhibirán en dos sedes en Miami, además de las tradicionales proyecciones en Italia, Holanda, Venezuela y el Caribe. Explicó que este año la novedad será una actividad participativa con jóvenes de una escuela secundaria pública de Miami; además, los videos se exhibirán a través de los canales digitales del festival, como son YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.

El MNMF es una oportunidad para ayudar al público a comprender las prácticas artísticas contemporáneas, en donde se conjugan las nuevas tecnologías, el arte digital, los gráficos por computadora, la animación, el arte interactivo, los videojuegos, la robótica, la realidad virtual y el arte escénico. «Estas prácticas están en constante evolución y este festival lleva 17 años siguiendo estos cambios, en constante búsqueda de propuestas innovadoras», indicó Andreina Fuentes Angarita, una de las fundadoras del festival y directora de Arts Connection Foundation .

El Miami New Media Festival es promovido por Arts Connection Foundation (ACF), con el apoyo de Miami Dade County , DORCAM ※ Doral Contemporary Art Museum , el Centro de Estudios Americanos de Roma y la Rome Art Week . Es una plataforma de arte pública que tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios. Es una gran fiesta del arte contemporáneo que promueve talentos emergentes con numerosas actividades artísticas (indoor, outdoor y virtuales), que incluyen proyecciones, performance en vivo, workshop, muestras y conferencias. Para más información visitar: https://www.miaminewmediafestival.com/

.

Tags: Miami New Media Festival Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com