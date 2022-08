Mi pc enciende, pero no da video ni funcionan los periferico

Entornointeligente.com /

Hola buenas, tengo un problema con mi pc, pero antes pondré algo de contexto. El día 26 adquirí la Gpu Rx 6650 xt de 8 gb de Amd, y la verdad es que al montarla en la PC funcionó de maravilla hasta eso de las 2 am, en la que al apagar el sistema me saltó un Bsod (Pantallazo azul) con el código Pfn_List_Corrupt, y no le dí importancia puesto que no lo volvería a utilizar hasta el día siguiente. Pasada la noche como a eso de las 10 am, enciendo la Pc como hacia siempre hasta ahora, y me encuentro con sorpresa de que enciende el Pc, pero los periféricos principales como el monitor, el mouse y el teclado no encienden, no da video, por lo que me preocupé, apague el pc directamente desde la fuente de poder, y volví a encenderlo dando el mismo resultado (aquí hago un parentesis para comentar que al encender la Pc, la luz led de la gpu se enciende y se apaga al instante, pero sigue funcionando normalmente)

Ruego ayuda con este problema, ya que pagué un dinero a considerar por esa Gpu, pero sé que el problema no viene de ahí, estuve investigando a fondo el tema por todo el día de hoy (27 de agosto) hasta fin de día, y la verdad es que por ese lado estoy tranquilo hasta cierto punto. Lo más probable es que sea que las Memorias RAM murieron o la propia placa Madre que tenga algun defecto. Cabe señalar que el Pc lo tengo hace 3 años prácticamente, y me ha funcionado de maravilla. Antes tenía una Rx 580 de 4 Gb. vine buscando ayuda a un foro porque quiero que alguien me confirme que problema es para no regalar el dinero. Probé algunos métodos de internet para intentar arreglar el problema, así que las posibles soluciones que me vayan dejando las iré descartando para verificar que ya hice eso con anterioridad.Dejo un listado con los componentes de mi pc. Saludos y gracias de antemano.

-Cpu: Fx 8350 -Gpu: Rx 6650 XT 8 gb -Hdd: Kingston 2 Tb

-Ssd: Kingston 250 gb -Placa base: Msi 970a-G46

-Fuente de poder: Blackdragon 600 W.

