«Mi país imaginario» confirma selección en el Festival Internacional de Toronto

El Festival Internacional de Cine de Toronto, que se realizará del 8 al 18 de septiembre, confirmó que «Mi país Imaginario» será parte de su line up documental.

La película se estrena junto con un documental sobre la hija de Bill Clinton y la nueva obra de Laura Poitiras («Citizen four») «All the beauty and the bloodshed».

Adicionalmente, el programador del prestigioso certamen, Thom Powers, anunció que «Mi País Imaginario» es uno de los filmes que podría entrar en la categoría de las películas premiadas y manifestó que se trata de su «mejor película después de ‘Nostalgia de la Luz'».

Esta selección será la antesala del estreno en Norteamérica, donde cuenta con un distribuidor que llevará el estreno en salas de cine de ese país, para seguir el recorrido por el Festival Internacional de San Sebastián, donde la semana pasada se confirmó que abrirá la sección Horizontes Latinos.

Además, esta semana, Guzmán recibió de manos de SANFIC el premio honorífico a su trayectoria, y el premio Agustín Siré, otorgado por la Academia de Bellas Artes de Chile.

Éxito en salas «Mi país imaginario», ha conquistado a una audiencia inédita y preocupada por las transformaciones que está viviendo el país ad portas del plebiscito que aprobará o rechazará la nueva Constitución.

Tras su aclamado estreno en Cannes, «Mi país imaginario» debutó el 11 de agosto con salas llenas y ha provocado emociones intensas en el público. Es por esto que ahora se suman nuevas ciudades y salas como Talca, Curicó, Rancagua, entre otras. También se han extendido los horarios en salas donde su primer fin de semana tuvo muchas funciones agotadas como Cinépolis de La Reina, el cine Ceina (ex Centro Arte Alameda), el cine Normandie y el cine Insomnia en Valparaíso.

Es un gran regreso que está llenando las salas del país después de una pandemia que puso en crisis el circuito comercial de exhibición de cine. El documental, de hecho, acumula cerca de 10 mil espectadores sin haber terminado la primera semana de exhibiciones.

Revolución inesperada «Octubre de 2019, una revolución inesperada, una explosión social. Más de un millón y medio de personas se manifiestan en las calles de Santiago por más democracia. Por una vida más digna, una mejor educación, un mejor sistema de salud y una nueva constitución. Chile había encontrado su memoria. El evento que esperaba desde mis años de estudiante, finalmente sucedía». Así define el mismo Guzmán su último trabajo.

Las circunstancias que comenzaron en octubre de 2019 sugirieron la pauta para una obra que aborda los cambios del país desde el estallido social hasta la creación de la Convención Constituyente. Todo el proceso es narrado desde voces exclusivamente femeninas como la periodista Mónica González, el colectivo feminista Las Tesis, la constituyente mapuche Elisa Loncón, la escritora y actriz Nona Fernández y la politóloga Claudia Heiss, entre otras.

Su distribuidora y productora en Chile, Alexandra Galvis, explica que «la película se ha convertido en un fenómeno de público. Ya logró en menos de una semana lo que solía ser la taquilla total de un filme de Patricio Guzmán. Es interesante la forma en que nuevas generaciones se han encontrado con el valor de su trabajo y eso es muy gratificante porque se trata de un cineasta de talla mundial pero cuyo principal amor e interés ha sido Chile. Por tanto, que el público vea un documental de autor y lo convierta en un éxito de público es excepcional y emocionante. Con este estreno además se revierte la lógica del cine habitual: al correr de las semanas se pierden salas y en este caso se van sumando salas y ciudades y ya llegamos a más de 30 espacios».

