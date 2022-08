Mi padre recibió 20 años por «una transferencia»: Hijo de José Eloy Rivas explica el caso

Entornointeligente.com /

> José Eloy Rivas tiene 64 años y los últimos cuatro los ha pasado tras las rejas sin haber cometido ningún delito, de acuerdo con la versión que nos contó su hijo. Rivas, junto a otras 16 personas, fue condenado el pasado jueves a 20 años de cárcel por su presunta participación en el atentado contra Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto de 2018. ¿La razón? Una transferencia de dólares a bolívares.

El hijo, Elvis Rivas Barrios, explicó a ND las circunstancias en las que fue detenido su padre y por las que hoy se encuentra preso por el delito de «financiamiento al terrorismo».

«Eso fue el 5 de agosto. Lo detuvieron y no le dijeron nada de lo que estaba pasando. Solamente le preguntaron que quién se encargaba de hacer las transferencias de la empresa que yo tenía y en la cual mi papá era vicepresidente», declaró vía telefónica. «Yo ya vivía en Colombia y como no me encontraron a mí, lo encarcelaron a él. Días antes salió una transferencia de Banesco y le dijeron que (su detención) tenía que ver con esa transferencia, pero no sabíamos que era sobre el ataque contra Maduro con los drones».

El 8 de agosto salió en cadena nacional lo que estaba pasando y allí señalaron a la empresa, Stand Electronic 327.

«Un tercero fue quien mandó a hacer ese pago por unos dólares. La empresa de nosotros se dedicaba a hacer cambios como muchas personas lo hacían y aún lo hacen en Venezuela, de dólares a bolívares y viceversa. Mi papá fue detenido por esa transferencia y al hablar con la abogada nos dijo que teníamos que explicar de dónde había salido ese dinero. ¿Por qué se hizo ese pago y qué fue lo que pasó? Al fiscal se le explicó todo esto, se entregaron pruebas», afirmó.

Elvis Rivas comentó que inclusive la persona que puso los dólares para la transferencia –vive en Miami – grabó un video en el que explica cómo solicitó el servicio a Stand Electronic 327.

«Debido a que teníamos todas las pruebas a favor de mi papá en el mismo tribunal nos decían que no nos preocupáramos y que lo iban a exculpar, que él iba a salir de eso porque lo único que lo relacionaba con el caso era esa transferencia, pero ahora vemos cómo lo condenaron a 20 años y nos damos cuenta de que es una orden de arriba. Parece que dijeron: métele la condena máxima a todos, tengan o no que ver con esto», estimó.

Al día de hoy, Elvis dijo estar sumamente decepcionado porque su padre tendrá que pasar todos esos años que le quedan preso por algo con lo que no tiene que ver. «Salimos perjudicados por una transferencia. Nosotros no conocemos ni tenemos nada que ver con esa gente. No dudo que algunos sean culpables porque el atentado existió, pero mi papá no tiene nada que ver», reiteró.

Actualmente, José Eloy Rivas está recluido en la cárcel Rodeo de Guatire, estado Miranda, y su familia está decidida a no callar y seguir exigiendo justicia.

«Al principio nos decían que no dijéramos nada porque el tema de las redes sociales es delicado y mira lo que pasó. Todo esto nos desgració la vida y mi papá ha sido fuerte, pero es un salvajismo. Se afincaron con todo, le dieron 20 años a una persona de 64 años de edad y todos saben en ese tribunal que él es inocente».

Rivas fue detenido por la Dgcim, el 5 de agosto de 2018 en su casa en Caricuao (Caracas).

Durante una rueda de prensa, el entonces ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol señaló que Rivas era dueño de la tienda «Stand Electronic, que facilitó chips para los equipos» que utilizaron quienes manejaron los drones.

Rivas fue golpeado, torturado y estuvo sin tener contacto con su familia casi 50 días, pues solo les permitían llevarle agua dos veces a la semana.



