Mi arresto y detención por ciberlibelo

El 8 de agosto de 2022, agentes de la Policía Nacional de Filipinas (PNP) llegaron a mi residencia en el número 62 de la calle Moncado, BF Homes, Ciudad de Quezón, para detenerme acusado de dos cargos de ciberdelincuencia. La detención se llevó a cabo poco antes de las 5 de la tarde, lo que imposibilitó la tramitación de la fianza, obligándome a pasar la noche bajo custodia en el Campamento Karingal de la PNP en Quezon City. Alrededor de las 4 de la tarde del día siguiente, 9 de agosto, quedé en libertad tras pagar una fianza en efectivo de 48.000 pesos por cada cargo, por un total de 96.000 pesos (1717 dólares). Mi arresto y detención se ha considerado en general como el primer gran ataque a los derechos democráticos bajo la administración del presidente Ferdinand Marcos Jr., que asumió el poder hace apenas seis semanas. Es probable que esta sea la razón de la indignación masiva y la avalancha de apoyo, tanto a nivel nacional como internacional, que provocó el incidente. La acusación de ciberdelincuencia fue presentada en marzo de 2022 por Jefry Tupas, antiguo jefe de información de prensa de la entonces alcaldesa de la ciudad de Davao, Sara Duterte, después de que mi equipo de comunicación publicara un post en Facebook en el que se refería a la presencia de Tupas en una fiesta en Mabini, Davao de Oro, el 2021, en la que se consumían drogas ilegales. La fiesta fue allanada por la Agencia Antidroga de Filipinas (PDEA). A pesar de las numerosas noticias que afirmaban explícitamente que ella estaba presente en la fiesta, Tupas afirmó que había sido difamada por mí, lo que la llevó a demandarme por valor de 10 millones de pesos, además de presentar cargos penales. No presentó cargos ni demandó a ninguno de los muchos periodistas y agencias de noticias que escribieron sobre su asistencia a la fiesta. El caso es claramente un caso de persecución política. Tupas fue incidental en la cuestión planteada por la publicación en Facebook sobre la capacidad de gestión de Sara Duterte como alcaldesa de la ciudad. Tanto Sara Duterte como yo éramos candidatos a la vicepresidencia de Filipinas en ese momento. Fue en este contexto en el que planteé la pregunta de si Duterte, como alcaldesa de la ciudad de Davao, conocía la presencia de su subordinado en la fiesta. El hecho de que Duterte considerara que había algo malo en la presencia de su oficial de información de prensa en una fiesta en la que se consumían drogas ilegales quedó patente con el despido de Tupas tras la difusión de las noticias sobre el incidente. La publicación en Facebook de mi equipo de comunicación se planteó en el contexto de mi desafío a Duterte para que apareciera en los debates nacionales que se estaban celebrando entonces para determinar las calificaciones de los candidatos a los altos cargos. En lugar de que Duterte participara en una serie de debates televisados, como hicieron todos los demás candidatos a la vicepresidencia, su bando no sólo presentó la acusación de ciberlibelo contra mí, sino que también hizo que el Ayuntamiento de Davao me declarara «persona non grata» y me etiquetara como «narcopolítico», una acusación que tenía implicaciones negativas para mi seguridad física en un país en el que miles de personas han sido ejecutadas extrajudicialmente por ser supuestamente consumidores y traficantes de drogas. Estaba claro que la fuerza que movía estos esfuerzos por intimidarme era la entonces candidata a la vicepresidencia y ahora vicepresidenta Sara Duterte. La acusación de ciberdelincuencia presentada contra mí es un caso descarado de utilización de la ley contra los críticos. Se trata de una tendencia peligrosa en Filipinas, donde se han presentado 3.770 casos de ciberdelincuencia desde 2012, muchos de ellos por parte de personalidades que buscan silenciar a sus oponentes. El más infame de ellos ha sido el caso presentado contra la ganadora del Premio Nobel de la Paz Maria Ressa, directora ejecutiva de la pionera agencia de noticias e información online Rappler. Debido a ello, han aumentado las peticiones de despenalización de la difamación y la ciberdelincuencia por parte de ciudadanos preocupados. Mis abogados han presentado una petición al Secretario de Justicia para que revise y deseche el dictamen del fiscal de la ciudad de Davao según el cual hay «causa probable» para acusarme de ciberinjuria. Hasta que el Secretario se pronuncie sobre el asunto, los procedimientos judiciales, incluida mi comparecencia y las audiencias preliminares, quedan en suspenso. El presidente Ferdinand Marcos, Jr. sabe que esta iniciativa de su vicepresidente es política hasta la médula. ¿Permitirá que un caso que amenaza tan claramente la libertad de expresión estropee sus esfuerzos por proyectar una imagen positiva ante una ciudadanía profundamente dividida por el regreso al poder de su controvertida familia? ……………….

…………………. *Walden Bello se presentó como candidato a vicepresidente de Filipinas el 9 de mayo de 2022. Actualmente es profesor internacional adjunto de Sociología en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton. Ganó el Right Livelihood Award (también conocido como Premio Nobel Alternativo) en 2003 y fue nombrado Outstanding Public Scholar por la International Studies Association en 2008. Activista de los derechos humanos desde hace mucho tiempo, es autor o coautor de 25 libros y numerosos artículos. Artículo enviado a Other News por el autor

