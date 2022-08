Mi amiga dijo que le dí un regalo «Inhumano» en su baby shower

Entornointeligente.com /

Una publicación de Reddit cuenta la historia de Claire y Shea,y cómo una de ellas calificó como inhumano un regalo de baby shower Claire detalló en Reddit que Shea , es una ecovoluntaria que está muy interesada en todo lo orgánico, e incluso en sus tiempos universitarios estaba en una organización de crisis climática , y por otra parte, está determinada a solo tener productos orgánicos en su hogar, lo que dejó a Claire en una gran disyuntiva ya que, todos los artículos en la lista de Shea eran «súper, súper caros».

«Estoy en un punto difícil con el dinero y Shea lo sabe y no puedo gastar una tonelada de dinero en juguetes de madera o un cochecito orgánico. Sin embargo, no quería quedarme con las manos vacías, así que el día del baby shower de Shea me presenté con una tarjeta de regalo de Amazon y algunos jabones orgánicos geniales que compré en HomeGoods (una cadena estadounidense económica de tiendas de decoración para el hogar). Estaba todo en una bolsa, así que Shea no vio lo que era » , contó Claire.

Al día siguiente Shea llamó a Claire furiosa por los regalos del baby shower, ya que le dijo que no apoyaba a Amazon y que le parecía una compañía «inhumana» y que era preferible que no le hubiese regalado nada.

«Me siento fatal, pero pensé que las tarjetas de regalo eran como moneda disfrazada hoy en día, y no podía pagar un artilugio de $ 300 cuando apenas puedo permitirme prepararme tres comidas al día», finalizó Claire.

Redacción Gossipvzla y Fuente NYPost

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com