Mexicanos en España: Lo que debes que conocer de ‘Tecatito’, Guardado y Aguirre en LaLiga 2022-23

Entornointeligente.com /

Jesús Corona busca consolidarse en el Sevilla , Andrés Guardado y su posible «Último Baile» con el Betis y Javier Aguirre luchará por tener al Mallorca lejos de los últimos puestos de la clasificación.

ESPN Digital te comparte lo que necesitabas saber de las figuras aztecas que iniciarán la nueva campaña del Campeonato de España.

JESÚS CORONA El ‘Tecatito’ disputará su novena temporada en el Viejo Continente y será su primera campaña completa con el Sevilla tras llegar al conjunto andaluz en el pasado Mercado de Invierno. Corona volverá a luchar con Lucas Ocampos, Erik Lamela y Suso por el puesto titular, pero en la segunda vuelta de la temporada 2021-22, Julen Lopetegui demostró que Jesús es uno de sus jugadores favoritos, por lo que se espera que el mexicano disfrute de una participación importante que le permita llegar en su mejor nivel a la Copa del Mundo de Qatar.

ANDRÉS GUARDADO El ‘Principito’ está cumpliendo su quinto año con el Real Betis y podría ser su última temporada con el conjunto verdiblanco al expirar su contrato en verano de 2023. Con 35 años, Guardado sigue siendo considerado un jugador importante de la plantilla y Manuel Pellegrini, DT del Betis, apoyó la continuidad de Andrés. El originario de Guadalajara está consciente que su nivel este año debe ser bueno para cumplir su sueño de jugar su quinta Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

JAVIER AGUIRRE Después de su etapa agridulce con Rayados, Aguirre sorprendió a los aficionados al conseguir trabajo rápidamente en España al frente del Mallorca, club al que el timonel azteca se encargó de salvar del descenso y mantenerlo en la Primera División de España. Para la próxima campaña, el objetivo principal de El ‘Vasco’ y los «Bermellones» será mantenerse en LaLiga para luego luchar por finalizar entre los primeros diez clasificados.

Mexicanos en LaLiga 2022-23 ESPN DUELOS AZTECAS Uno de los aspectos más atractivos para los aficionados mexicanos que siguen LaLiga son los choques entre figuras aztecas. A continuación, te compartimos las fechas de los enfrentamientos entre Guardado, ‘Tecatito’ y Aguirre.

Primer vuelta:

Mallorca vs. Real Betis | 20 de agosto Mallorca vs. Sevilla | 16 de octubre Real Betis vs. Sevilla | 6 de noviembre Segunda vuelta:

*Real Betis vs. Mallorca | 19 de marzo *Sevilla vs. Mallorca | 12 de febrero *Sevilla vs. Real Betis | 21 de mayo *Fechas por confirmarse

¿CUÁNDO JUEGAN LOS MEXICANOS ANTE LOS GRANDES DE ESPAÑA? Los aficionados del Betis, Sevilla y Mallorca seguramente han marcado en el calendario los partidos contra el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. A continuación, te compartimos cuando se enfrentan Corona, Guardado y Aguirre a los clubes más importantes de España.

Primer vuelta:

Sevilla vs. Barcelona | 3 de septiembre Real Madrid vs. Betis | 3 de septiembre Real Madrid vs. Mallorca | 10 de septiembre Sevilla vs. Atlético Madrid | 2 de octubre Mallorca vs. Barcelona | 2 de octubre Real Madrid vs. Sevilla | 23 de octubre Betis vs. Atlético Madrid | 23 octubre Mallorca vs. Atlético Madrid | 9 de noviembre

Segunda vuelta:

*Betis vs. Barcelona | 15 de enero *Barcelona vs. Sevilla | 5 de febrero *Mallorca vs. Real Madrid | 5 de febrero *Atlético Madrid vs. Sevilla | 5 de marzo *Atlético Madrid vs. Betis | 2 de abril *Atlético Madrid vs. Mallorca | 26 de abril *Barcelona vs. Betis | 30 de abril *Sevilla vs. Real Madrid | 28 de mayo de *Barcelona vs. Mallorca | 28 de mayo *Fechas por confirmarse

ALTAS Y BAJAS DEL SEVILLA, BETIS Y MALLORCA Los clubes de los aztecas han tenido una movida ventana de transferencias. Aquí los fichajes confirmados previo al inicio de LaLiga 2022-23:

Sevilla Altas: Marcao, Isco y Alex Telles

Bajas: Joules Koundé, Diego Carlos, Luuk de Jong, Alejandro Pozo, Ludwig Augustinsson, Juan Berrocal, Javi Díaz, Oussama Idrissi y Anthony Martial

Real Betis Altas: Willian José, Luiz Henrique y Luiz Felipe

Bajas: Joel Robles, Diego Lainez, Raúl García. Cristian Tello y Héctor Bellerín

Mallorca Altas: Vedat Muriqi, Pablo Maffeo, Predrag Rajkovic, Rodrigo Battaglia y José Copete

Bajas: Matthew Hope, Joan Sastre Brian Oliván, Alexis Febas, Aleksandar Sedlar, Salva Sevilla y Manolo Reina

¿CUÁNTO VALEN LOS MEXICANOS? Para la temporada 2022-23, ‘Tecatito’ será uno de los futbolistas mejores valorados del Sevilla mientras que Guardado será uno de los jugadores con menor valor del Real Betis. A continuación, te compartimos los cinco jugadores más caros del Betis, Sevilla y el valor de los aztecas dentro de la plantilla.

Real Betis 1. Nabil Fekir | US$44 millones

2. Guido Rodríguez | US$27,5 millones

3. Sergio Canales | US$22 millones

4. Alex Moreno | US$19,8 millones

5. William Carvalho | US$17,6 millones

…

18. Andrés Guardado | US$1,6 millones

Sevilla 1. Lucas Ocampos | US$27,5 millones

2. Youssef En-Nesyri | US$27,5 millones

3. Joan Jordán | US$24,2 millones

4. Marcos Acuña | US$19,8 millones

5. Tecatito | US$19,8 millones

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com