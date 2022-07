¿Mexicanos darán subsidios a estadounidenses?

Entornointeligente.com /

El presidente Andrés Manuel López Obrador llevó del brazo a la Casa Blanca cinco propuestas al presidente Joe Biden: ofrece gasolina barata a automovilistas que viven en Estados Unidos, ofrece gasoductos, pide eliminar aranceles, desea aumentar la inversión privada y pública y pide una reforma migratoria.

Duncan Wood, vicepresidente de Estrategia del Wilson Center, interpreta a El Economista el objetivo del encuentro para el mandatario mexicano: «El presidente López Obrador estaba hablando no al presidente Biden, (lo hizo) a su público nacional, al electorado, con la intención de mostrarles que México es un par con EU, que son dos países soberanos que se pueden ayudar en beneficio mutuo, pero la verdad, lo que ofreció el presidente López Obrador no tiene mucho que ver con la realidad que vemos hoy en día».

Sobre la oferta de gasolina más barata a automovilistas estadounidenses, Wood comenta que es «porque el gobierno mexicano está dando subsidios a la población (estadounidense), y eso significa que los contribuyentes mexicanos están pagando la cuenta de los que compran gasolina, no solamente mexicanos, también estadounidenses que cruzan la frontera».

Kenneth Smith Ramos, quien fuera jefe de la negociación del T-MEC, comenta al respecto que «decir que la gasolina es barata no revela que se encuentra subsidiada con casi 300,000 millones de pesos» por parte de México. Agrega que en EU se instruyó una ley que permite durante el verano el uso de etanol para oxigenar gasolinas, con objeto de reducir su precio; en México no se permite».

La embajadora eminente Martha Bárcena analiza la cifra que mencionó el presidente López Obrador sobre el porcentaje de petróleo mexicano que es llevado a refinerías en Estados Unidos: 72 por ciento. «Esto no es nuevo, la cifra lleva muchos años; si la vamos a mantener eso implica que hay que incrementar la capacidad de extracción de crudo, y Pemex no puede».

Aranceles Sobre la petición de oferta de gasoductos, Bárcena pregunta: ¿Quiénes son los dueños de esos gasoductos? ¿Quiénes se van a beneficiar?Una de las peticiones de AMLO a Biden es la eliminación de aranceles. Kenneth Smith comenta que «ya hay aranceles cero, lo que hay que hacer es cumplir con lo acordado en el T-MEC para incrementar la integración con Estados Unidos y Canadá». A terceros países se les podría reducir aranceles, continúa Smith, el problema es «la logística; si se compra maíz a Brasil o granos a Europa el problema es la distancia, es logístico».

Sobre el tema, Duncan Wood comenta que «ya existe un Tratado de Libre Comercio, y no hay una voluntad aquí en Estados Unidos de negociar más acuerdos de libre comercio».

Martha Bárcena se pregunta por los productos a los que se refería el presidente López Obrador, y coincide con Kenneth Smith al señalar que la eliminación de los aranceles en la actualidad se deben gracias «a los acuerdos que se han firmado».

AMLO le dijo al presidente de EU que desea «iniciar un plan de inversión privada y pública entre los dos países para producir bienes que fortalezcan nuestros mercados y se eviten importaciones de otras regiones o continentes».

Al respecto, Duncan Wood señala que sí «podemos imaginar un plan de inversión de infraestructura en la frontera combinando recursos de México y EU para mejorar la situación fronteriza, sobre todo en lo que se refiere a cruces de bienes para facilitar el comercio entre los dos países».

La comunicación sobre la visita de AMLO a Washington es importante. Duncan Wood observa que, en la declaración de la Casa Blanca, «vemos el compromiso de Pemex de reducir sus emisiones de metano y vemos palabras importantes sobre el tema de capital humano y la mano de obra entre los dos países».

Importante también en la declaración de la Casa Blanca que EU está dando leche y leche en polvo a México para distribuirlas en áreas donde no hay acceso, y también que va a proveer fertilizantes a México para ayudar a la producción agrícola».

El tema de la competitividad y el de las cadenas de suministro, hay un compromiso de los dos países para colaborar y hacer de la región de América del Norte un área económica mucho más competitiva».

Poco avance en migración Uno de los temas centrales de la reunión fue la migración. Kenneth Smith señala que «la opinión púbica actual en Estados Unidos no ve bien que haya ingresos de migrantes, y el tema no se va a mover en el futuro», en referencia al ambiente electoral que ya está implantado en la actualidad. Así lo piensa Martha Bárcena quien observa que, si bien es cierto que AMLO tiene razón cuando mencionó que Estados Unidos necesita de la mano de obra mexicano, no existen los cauces legales en la actualidad».

Finalmente, Rafael Velázquez, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en el contexto actual, los cinco puntos presentados por AMLO son difíciles de llevar a la realidad.

Faltan dos años para las elecciones presidenciales de los dos países y ambos mandatarios necesitan mostrar que tienen el control sobre los problemas en común».

El académico subraya que «México depende de la economía estadounidense y debe buscar esquemas de cooperación para beneficio bilateral».

