Mexicano Gustavo Ayón se despedirá del baloncesto en un partido con sus amigos

Entornointeligente.com /

Guadalajara, México. El pívot mexicano Gustavo Ayón, ganador de 12 títulos con el Real Madrid español, se despedirá del baloncesto, este domingo en un parrido en el que un equipo de amigos suyos se medirá a la selección de México.

«No me tomó mucho tiempo tomar esta decisión. A lo largo de mi carrera he aprendido hacerle caso a mi cuerpo, en qué momento sí podía hacer bien las cosas y en cuáles no. Me cuesta más de 24 horas recuperarme después de un partido. Me retiro pleno y en buen nivel de baloncesto», explicó el centro de 37 años.

Es descrito por el Real Madrid como una leyenda Ayón, quien es descrito por el Real Madrid como una leyenda y uno de los grandes pívots de su historia, pondrá fin a más de 15 años de carrera con un encuentro en Guadalajara, capital del estado de Jalisco, al oeste de México.

La plantilla de su equipo de amigos no ha sido revelada. La de la selección mexicana será la misma que encarará desde el 25 de agosto la cuarta ventana de las eliminatorias de las Américas al Mundial Filipinas, Japón e Indonesia 2023.

Entre los convocados por Omar Quintero, seleccionador de México, están Francisco ‘Pako’ Cruz, quien milita en el Tofas turco, y Jorge Gutiérrez, antiguo jugador de la NBA y que ahora pertenece a los Astros mexicanos.

Grandes éxitos con México Con ambos, Ayón llevó a México a sus últimos grandes éxitos cuando, dirigidos por el español Sergio Valdeolmillos, clasificaron a su primera Copa del Mundo en 40 años, España 2014.

Ayón también ayudó a lograr el título del campeonato FIBA Américas en 2013 y el oro en el Centrobasket en 2014; en ambos certámenes ganó el premio al Jugador Más Valioso.

Sus mayores éxitos a nivel de clubes fueron con el Real Madrid, con el que disputó 340 partidos entre 2014 a 2019, en cinco campañas en las que se metió en los libros de la historia de los merengues.

En total, Ayón conquistó con el Madrid dos euroligas, una Copa Intercontinental, cuatro ligas ACB, tres copas del Rey y dos supercopas.

Ultimas temporadas en Puerto Rico Ayón pasó sus últimas dos temporadas en Puerto Rico con los Capitanes de Arecibo, quinteto con el que obtuvo la Liga de la isla en 2021 y cayó en semifinales el primero de agosto de 2022, su último partido como profesional.

El pivot de 2.08 metros de estatura se convirtió en 2011 en el tercer mexicano en la NBA después de Horacio Llamas y Eduardo Nájera.

En la mejor liga de baloncesto del mundo, el oriundo de Tepic estuvo en 135 partidos en los que promedió 4.7 puntos, 4.4 rebotes y 1.3 asistencias.

Carrera en la NBA El centro perteneció en la NBA a los New Orleans Hornets, el Orlando Magic, los Milwaukee Bucks y los Atlanta Hawks, su último equipo en la temporada 2013-2014.

Otros equipos en los que estuvo Ayón en su carrera fueron los mexicanos Halcones de Xalapa y los Astros de Jalisco.

«Me voy en paz y me siento tranquilo porque le he entregado al baloncesto todo lo que he podido: pasión, trabajo y responsabilidad. El domingo será una fiesta en la que estaré agradecido con el baloncesto», sentenció el antiguo jugador del Zenit ruso.

EFE deportes

LINK ORIGINAL: Soynuevaprensadigital

Entornointeligente.com