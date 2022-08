Entornointeligente.com /

Eleições Juiz suspeito de assédio Isolado em ilha Gasolina mais barata Circuito sertanejo 'Meu cabelo tá branco, né? Envelheci bastante': Marcola relatou preocupação com aparência em conversa com a mulher sobre planos de fuga O Fantástico revelou como a polícia descobriu que um dos criminosos mais perigosos do país pretendia escapar de um presídio de segurança máxima. Além de falar com a mulher sobre os planos de fuga, Marcola relatou preocupação com aparência. Por Fantástico

16/08/2022 09h57 Atualizado 16/08/2022

O Fantástico revelou como a polícia descobriu que um dos criminosos mais perigosos do país pretendia escapar de um presídio de segurança máxima . A reportagem mostra em áudio e vídeo como Marcos Herbas Camacho, o Marcola, usava no parlatório os códigos do plano de fuga.

No dia 3 de novembro de 2021, o interno 304 aguarda, impaciente. Está à espera de alguém que vai surgir do outro lado do vidro, no parlatório da Penitenciária Federal de Brasília. É um ambiente que ele conhece bem. Afinal, já viveu mais tempo dentro da cadeia do que fora .

Ele é Marco Willians Herbas Camacho – o Marcola. Pelo telefone, ele conversa com a mulher Cynthia e um dos filhos do casal, de 13 anos. Além de falar sobre os planos de fuga, Marcola relata preocupação com aparência :

Marcola : Meu cabelo está branco.

Cynthia : Ah, tá normal.

Marcola : Não, fala a verdade. Aqui, né?

Cynthia : Só um pouquinho só.

Em um descuido, Marcola usou no parlatório os códigos do plano de fuga de presídio de segurança máxima Mulher de Marcola diz que foi assaltada e que criminosos devolveram celular e dinheiro por Pix após descobrirem seu nome

Marcola : Envelheci bastante? Ninguém me fala a verdade, sabe?

Cynthia : Não, eu tô falando a verdade. Não tá muito branco, não.

Marcola : Mas e meu rosto, como é que tá? Fala a verdade. Eu não quero ser iludido, entendeu?

Veja a reportagem completa:

Veja a reportagem completa:

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com