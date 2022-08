Mets rendirá homenaje a Endy Chávez y Edgardo Alfonzo

Entornointeligente.com /

Los Mets de Nueva York anunciaron que volverán a rendir homenaje a sus leyendas el Día de los Veteranos, tradición que se celebrará el próximo 27 de agosto.

En la lista de figuras que estarán presentes en esta celebración se encuentran los venezolanos Edgardo Alfonzo y Endy Chávez, quienes hicieron historia dentro de la franquicia.

La lista la dio a conocer el club a través de las redes sociales, donde están presentes más de 50 nombres de jugadores históricos de los Mets.

Los venezolanos se ubican entre las figuras más importantes, donde también están presentes Terry Collins, Bartolo Colón, Howard Johnson, José Reyes, Daniel Murphy y Mike Piazza.

El evento suele ser muy esperado por los fanáticos, quienes esperan ver a los jugadores que han formado parte de la larga trayectoria de los neoyorquinos.

Endy Chávez jugó con los Mets entre las temporadas 2006-2008, donde dejó un promedio de .288 con seis jonrones, 39 dobles, nueve triples y 71 empujadas en 337 partidos.

Por su parte, Edgardo Alfonzo disputó ocho temporadas con los Mets, entre 1995 y 2002, con un promedio de .292 con 120 cuadrangulares, 212 dobles y 538 carreras impulsadas en 1.086 juegos.

