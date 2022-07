Mets: deGrom lanza en triple A, se acerca su debut

Entornointeligente.com /

NEW YORK – El as de los Mets de Jacob deGrom lanzó el miércoles cuatro entradas con la sucursal de Triple A en Syracuse, recuperándose de un inicio titubeante en la que pudo haber sido su última salida de rehabilitación en las menores antes de volver a la rotación de New York.

Apartado toda la temporada debido a una reacción de estrés en la escápula del hombro derecho, deGrom permitió cuatro carreras y un par de jonrones, con 41 de sus 67 lanzamientos para strike. Ponchó a seis y regaló tres boletos en el duelo que comenzó poco después del mediodía.

Selecciones Editoriales DeGrom lanzará en Triple-A; podría volver con Mets 1d AP El dos veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional podría volver con los Mets a inicios de la próxima semana en Washington. De lanzar el lunes o martes, podría tener un descanso completo antes de abrir en una serie de cinco juegos entre el 4 y 7 de agosto en casa ante los Atlanta Braves , campeones defensores de la Serie Mundial.

New York amaneció el miércoles con ventaja de dos juegos sobre los Braves en la División Este de la Liga Nacional.

Getty Images Sin embargo, los Mets no han establecido un calendario y el mánager Buck Showalter indicó que si deGrom necesita otro juego como abridor de rehabilitación, lo tendrá. Indicó que deGrom está consciente de lo que necesita para poder lanzar en las mayores.

El derecho de 34 años no lanza en Grandes Ligas desde el 7 de julio de 2021. Se perdió la segunda mitad de la campaña anterior con una dolencia en el antebrazo y un esguince en el codo. Se lesionó la escápula en los entrenamientos de primavera de este año.

MLB en español por ESPN ESPN Deportes, ESPN+ y la familia de canales de ESPN te traen toda la emoción en vivo del béisbol de Grandes Ligas en 2022, desde el entrenamiento primaveral a la postemporada en otoño.

Miércoles 27 de julio • Astros en Athletics, 3:30 p.m. ET • Yankees en Mets, 7 p.m. ET

Jueves 28 de julio • Rays en Orioles, 12:35 p.m. ET

Viernes 29 de julio • Brewers en Red Sox, 7:10 p.m. ET

Suscríbete ahora a ESPN+ (Solo EE.UU.)

Ha cubierto 12 2/3 innings en cuatro juegos como abridor en las menores con St. Lucie de Clase A y dos con Syracuse. Permitió cinco carreras – cuatro limpias – y siete hits, con 21 ponches y cuatro bases por bola y sus lanzamientos alcanzaron las 100 millas por hora en su primera salida.

Tuvo 60 lanzamientos en un juego simulado en Florida durante el Juego de Estrellas y una sesión el domingo en el Citi Field en New York. El juego simulado se retrasó dos días debido a que deGrom sintió una dolencia menor en el hombro.

El miércoles, los únicos hits que permitió deGrom fueron el jonrón solitario a Brewer Hicklen y el cuadrangular de Drew Waters con dos hombres en circulación en el segundo episodio ante los Omaha Storm Chasers . Después, deGrom ponchó a Salvador Pérez , el cátcher venezolano de los Reales de Kansas City Royals , por segunda ocasión y retiró a los últimos siete bateadores que enfrentó.

Pérez está en asignación de rehabilitación por lesión con Omaha de la Triple-A.

LINK ORIGINAL: ESPN

Entornointeligente.com