Mets clasificó a los playoffs con gran actuación de Scherzer

Para Mets de Nueva York sellar el boleto a los playoffs valía la pena celebrarlo. Aún cuando tengan objetivos más ambiciosos en medio de una feroz pugna por el cetro divisional.

Max Scherzer fue sacado del 200mo triunfo de su carrera con el juego perfecto intacto y Mets aseguró su primera presencia en la postemporada en seis años al vencer por 7-2 a Cerveceros de Milwaukee.

Activado previo al juego de la lista de lesionados, Scherzer (10-4) ponchó a nueve en seis entradas. El as de 38 años sumó solo 68 lanzamientos, pero eso fue lo único que le permitió el equipo líder de la División Este de la Liga Nacional en su primera apertura en 16 días.

La estrella de Cerveceros Christian Yelich conectó un doble para iniciar la séptima frente a Tylor Megill, en su primera aparición como relevista tras 27 como abridor. Megill también salió de la lista de lesionados el lunes.

Pete Alonso bateó un jonrón de tres entradas frente a Corbin Burnes (10-8), el reinante Cy Young de la Liga Nacional Corbin Burnes (10-8) y Mets ganó por quinto encuentro consecutivo para asegurar al menos uno de los comodines de la Liga Nacional.

Lideran al Este de la Nacional por un juego sobre Bravos de Atlanta, campeones vigentes de la Serie Mundial, que venció 5-2 a Washington en casa.

«Para esto jugamos. Se juega para estar en la postemporada», dijo Scherzer.

«Tenemos muchas cosas por delante y lo sabemos bien. Pero hay que saber festejar los buenos momentos también», añadió.

Los jugadores y coaches de Mets se abrazaron en el terreno tras el último out y luego disfrutaron con champaña en el camerino. Pero fue un festejo mesurado.

«Esto es solo el primer paso. Tengo enormes expectativas», dijo el mánager de Mets, Steve Cohen, al dirigirse al equipo.

«Si podemos ganar la división, sería fenomenal. Desde luego que Atlanta es un tremendo equipo y seguramente se definirá hasta la último, y ya veremos qué pasará en los playoffs. Creo que este es un equipo que puede ir bien lejos».

Se trata de la 10ma postemporada en la historia de 61 campañas de la franquicia, y la primera desde que Mets cayó ante San Francisco en el juego de comodines de la Nacional en 2016.

«Sabemos que este no es el objetivo final, pero es parte de nuestro destino», apuntó el torpedero Francisco Lindor.

Por Mets, los puertorriqueños Lindor de 5-2 con dos anotadas y una empujada; y Tomás Nido de 4-1, una remolcada. El venezolano Eduardo Escobar de 3-2.

Por Cerveceros, el dominicano Willy Adames.

