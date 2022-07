Metropolitano: pasajes se elevarán desde hoy, sábado 16 [nuevas tarifas]

Entornointeligente.com /

De acuerdo con el Consorcio Coordinador del Metropolitano , esta alza responde a los cambios producidos en el país en los últimos años, como el aumento de la inflación, la subida del costo de vida, la variación en el tipo de cambio, entre otros. Igualmente, otra de las razones son los efectos negativos provocados por la pandemia del covid-19, lo cual, indicó el consorcio, provocó que alrededor de 140 000 personas hayan dejado de usar el servicio diariamente. «El reajuste en el tarifario permitirá continuar con el funcionamiento de un sistema de transporte masivo de calidad, que moviliza a miles de ciudadanos a lo largo de 12 distritos, desde Comas hasta Villa El Salvador», señaló el consorcio coordinador. La tarifa actualizada para cada servicio se dará de la siguiente manera: 1. Servicio Integrado (Alimentador-Troncal-Alimentador): S/3.50 (tres soles con cincuenta céntimos). 2. Servicio Alimentador (Rutas Ensenada, Puente Piedra, Trapiche, Villa El Salvador, Milagros de Jesús, Collique, Carabayllo, Tungasuca, Santo Domingo): S/1.50 (un sol con cincuenta céntimos). 3. Servicio Troncal: S/3.20 (tres soles con veinte céntimos). 4. Servicio Rutas Alimentadoras Cortas (Rutas: Alisos, Bertello, Izaguirre, Los Olivos, Mayolo, Payet, Tahuantinsuyo, Puno, Belaúnde, América, Cedros de Villa y Próceres): No hay variación . 5. Tarifa Preferencial para Escolares y Universitarios de Lunes a Domingo y Feriados: No hay variación . Escolares-universitarios La nueva estructura tarifaria no afecta la tarifa Alimentador y la tarifa Preferencial para Universitarios y Escolares, los cuales no tendrán variación hasta diciembre y se mantienen en S/. 1.25 para la Troncal e Integrada y en S/. 0.50 en el Alimentador. Asimismo, la tarifa de las Rutas Alimentadoras Cortas continuará siendo de S/ 1.00 hasta el 31 de diciembre de este año. «Desde el Sistema de Corredores de Alta Capacidad Cosac I – Metropolitano buscamos brindar un servicio de transporte de calidad, respetuoso de las normas y de la integridad personal de los pasajeros. Esta actualización permitirá que continuemos ofreciendo un servicio óptimo, en beneficio de los miles de usuarios, de forma segura, moderna y eficiente», señalaron los miembros del consorcio coordinador. El reajuste tarifario se da luego de 12 años de funcionamiento del sistema y a 8 años desde la última actualización. Más en Andina: ?? El Concejo Metropolitano de Lima aprobó la suscripción de un convenio que permitirá a los alumnos de pregrado, egresados y bachilleres de la @UNMSM_ desarrollar proyectos de carácter multidisciplinario en zonas de pobreza y pobreza extrema. https://t.co/6FNC74uomb pic.twitter.com/xDmUzNxG1B

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 7, 2022 (FIN) RRC JRA Publicado: 16/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com