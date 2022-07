Metropolitano: cerrarán intersecciones de av Universitaria por ampliación de tramo norte

Entornointeligente.com /

Puedes leer: ¡Buena noticia! Servicio «Lechucero» del Metropolitano atenderá a partir del 22 de julio La restricción comprende el cierre de las intersecciones ubicadas entre la Av. Universitaria con la Av. Víctor Andrés Belaunde y la Av. Universitaria con la Av. Los Incas, en Comas. Los buses del Metropolitano y transporte privado tendrán libre acceso por las vías auxiliares. Los comerciantes, clientes y proveedores de los negocios cercanos a ambos cruces transitarán fuera de las horas punta o durante el horario nocturno (de 11 p.m. a 5 a.m. principalmente). Puedes leer: Metropolitano: pasajes se elevarán desde hoy, sábado 16 [nuevas tarifas] Asimismo, los buses de transporte público convencional y del Metropolitano deberán seguir obligatoriamente las rutas establecidas por el presente plan de desvío (ver gráficos). Teniendo planeado entregarse el último trimestre de este año, el proyecto de la ampliación norte del Metropolitano, a cargo de Emape, incluye la construcción de un corredor exclusivo de 10.2 km, 18 estaciones (17 intermedias y una terminal), un patio taller para 120 buses, el sembrado de árboles y más de 182 mil m2 de áreas verdes. Además, tiene en cuenta la repotenciación de la planta de tratamiento de aguas residuales de Carabayllo, el mantenimiento de pistas, más iluminación, cámaras de vigilancia, semaforización, señalización e implementación de riego tecnificado para las áreas verdes. El proyecto dispone de un Plan de Compromiso Ambiental y Social -alineado a lo requerido por el Banco Mundial-, que se ha implementado para maximizar sus beneficios en ambos campos, a fin de prevenir y mitigar riesgos e incrementar la participación efectiva de la ciudadanía. Más en Andina: ?? La tarifa para escolares y estudiantes universitarios no se modificará, por lo que el retorno a clases presenciales no estará afectado por la actualización de precios en el Metropolitano. https://t.co/rs6phE9Qfd El nuevo servicio Lechucero contará con 8 buses articulados. pic.twitter.com/KE4rUePgqj

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) July 16, 2022 (FIN) NDP/LIT Publicado: 17/7/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com