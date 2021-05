Metro Exodus Enhanced Edition llegará en junio a PS5 y Xbox Series X/S

Entornointeligente.com / Metro Exodus , la aclamada tercera entrega de la saga de juegos de acción y aventura postapocalíptica desarrollada por el estudio 4A Games , se lanzará oficialmente para PlayStation 5, Xbox Series X y Xbox Series S el próximo 18 de junio.

Confirman fecha de lanzamiento de Metro Exodus para PS5 y Xbox Series S/X. Foto: Twitter/@MetroVideoGame

Denominada Enhanced Edition , esta versión del videojuego ofrecerá una serie de funciones avanzadas, así como importantes mejoras de gráficos y rendimiento, que permitirán aprovechar todo el potencial de las consolas de última generación.

Para empezar, Metro Exodus se ejecutará en resolución 4K a 60 cuadros por segundo en la PlayStation 5 y Xbox Series X , mientras que en la Xbox Series S se reproducirá a 1.080p, pero mantendrá la misma velocidad de fotogramas.

También contará con soporte para ray-tracing completo , incluida la iluminación global con trazado de rayos (RTGI, por sus siglas en inglés) y las técnicas de iluminación emisiva que aparecieron por primera vez en The Two Colonels, el DLC para PC.

Asimismo, se beneficiará de tiempos de carga más rápidos gracias al uso de las optimizaciones de almacenamiento SSD de las nuevas consolas y dispondrá de opciones para ajustar el campo de visión (FOV) al ángulo deseado.

Por último, Metro Exodus Enhanced Edition ofrecerá características específicas para cada plataforma, como audio espacial inmersivo y mejoras en la latencia del mando de Xbox, y compatibilidad con las capacidades hápticas del DualSense de PS5.

La actualización al nuevo puerto será gratuita para todos los propietarios de las versiones para PlayStation 4 y Xbox One. Por otro lado, habrá una edición física titulada The Complete Edition , que incluirá el juego principal y sus dos expansiones DLC (Sam’s Story y The Two Coroneles).

La edición física The Complete Edition. Foto: 4A Games

