Metro de Caracas desaloja usuarios tras falla en el servicio

En horas de la mañana, se reportó falla en tres estaciones del Metro de Caracas, por lo cual el servicio se encuentra colapsado.

El reporte lo publicó el Metro de Caracas en su cuenta de Twitter @metro_caracas :

«Personal Operativo desaloja tren entre Colegio de Ingenieros y Plaza Venezuela, a la par se desaloja tren con fallas en Plaza Venezuela. Momentáneamente el paso de trenes es desde Propatria a Bellas Artes y de Palo Verde a Chacaíto, se activa ruta de Metrobús «, reseña el tweet.

#ATENCIÓN 🚨

Personal Operativo desaloja tren entre #ColegioDeIngenieros y #PlazaVenezuela , a la par se desaloja tren con fallas en #PlazaVenezuela . Momentáneamente el paso de trenes es desde #Propatria a #BellasArtes y de #PaloVerde a #Chacaíto , se activa ruta de #Metrobús . pic.twitter.com/Vtxzc3gKIj

— Metro de Caracas (@metro_caracas) August 17, 2022 Por otra parte, usuarios del metro reportaron a través de la misma red social sobre las fallas y aglomeración de personas en las estaciones:

#17Ago 7:20 AM #MetrodeCaracas estación Colegio de Ingenieros vía @luftraf001 pic.twitter.com/DJf7OndFgd

— Red-58 (@Red5818) August 17, 2022 Para quien necesite usar el Metro de Caracas @metro_caracas

Estoy en la Estación Chacaito desde las 6:14 a.m., son las 6:48 a.m. y no ha pasado tren en ninguno de los dos sentidos (ni Propatria, ni Palo Verde).

Anuncian fallas en la vía. @FMCENTER @traficovv @ReporteYa

— Pedro Enrique Alemán (@PedroAleman1997) August 17, 2022

