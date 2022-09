Metro Comunidad: El mantenimiento debe ser frecuente y no propaganda

Entornointeligente.com /

Ante las actividades de mantenimiento y recuperación que se realizan en las instalaciones del Metro de Caracas, como parte de un plan de gobierno anunciado por el presidente Nicolás Maduro, el representante de la Organización No Gubernamental Metro Comunidad y extrabajador del sistema de trenes, Jesús Eduardo Hernández manifestó que estas labores deben realizarse de manera permanente y no solamente «como propaganda política».

En este sentido explicó que, en años anteriores, el Estado y las autoridades del Metro pusieron en marcha diversos planes para la recuperación de las estaciones, los cuales «nunca fueron duraderos», esto llevó a que «continuara la desidia en las estaciones».

Recientemente, el presidente de la República informó sobre la entrega de 150 millones de dólares, destinados a la restauración, limpieza y seguridad dentro del subterráneo. Para la ejecución de las actividades, Maduro designó a distintas autoridades como «padrinos» de las estaciones.

Al respecto, Hernández señaló que «hubo otros planes de limpieza en los años 2017 y 2021, de la mano del entonces presidente de la compañía Cesar Vega. Para los mismos también se nombraron algunos encargados y se desplegaron cuadrillas. Esos planes solo se tomaron como propaganda política».

Incumplen protocolos de mantenimiento El extrabajador de la compañía afirmó que, al igual que en años anteriores, para los trabajos contrataron obreros «que no están capacitados para realizar el mantenimiento».

Describió que «se pueden observar cuadrillas que echan agua por todas partes en pleno horario de servicio comercial. Improvisan con métodos que no están en los parámetros del metro».

Explicó que, según la normativa para el mantenimiento de las estaciones, «una limpieza profunda debe incluir el pulido del anden. Esto no se puede hacer de día porque hay circulación de trenes y esas pulidoras pueden caer a la vía».

Además, detalló que está prohibido el uso de ciertos químicos que afectan los equipos eléctricos de los trenes. «Pero ahora limpian con cualquier tipo de cloro. Entonces, esto puede dañar las lamparas y, posiblemente, causar que un usuario se electrocute».

Inseguridad gana terreno en las estaciones Hernández también se refirió al aumento de la inseguridad dentro del metro, el cual, según el representante de Metro Comunidad, estaría estrechamente ligado a la buhonería.

Recordó que en el año 2018, «se lanzó el plan ‘Buhonería Cero’, que era para eliminar la venta ambulante. Pero llegamos a 2022, y ahora se supo hasta de una pelea a cuchillos entre dos buhoneros».

Destacó que en los últimos años se anunciaron distintos operativos de seguridad que «no duraron». «Cada vez que hay un incidente que acapara la atención pública, se anuncian planes que terminan sin resolver nada», manifestó.

«Esperamos que este nuevo plan que se presenta como cuadrante de seguridad prospere», dijo. «Porque anteriormente fracasó otro similar. Incluso se anunciaron números telefónicos de atención, y cuando los usuarios llamaban, nadie respondía».

Desmienten alianza entre buhoneros y reos de Tocorón Por otra parte, habló sobre los conflictos que se han presentado entre buhoneros y usuarios. «Los vendedores ambulantes se creen dueños del sistema. Hay bandas que dominan las líneas y se dividen el territorio», precisó Hernández.

Explicó que, los buhoneros toman turnos para abordar los trenes y, quienes trabajan al mismo tiempo, deben vender productos distintos. «De esta manera evitan conflictos entre ellos».

A pesar de ello, los problemas con los usuarios y otros vendedores ocurren con frecuencia. Algunos pasajeros han reportado agresiones. «Yo mismo tuve un altercado con un ambulante, él pidió permiso de manera grosera y reaccioné sin saber qué clase de agresión pudo cometer ese sujeto», relató el extrabajador del metro.

En cuanto a los reportes que se viralizaron en redes sociales sobre una supuesta alianza entre los buhoneros del metro y reos de la cárcel de Tocorón .

«Yo no se de donde salio esa información», dijo Hernández. «No tenemos certeza de eso. Porque la buhonería no es problema nuevo, ha crecido desde el 2005 hasta 2010 y se ha propagado en los últimos años. Esa versión de que los manejan desde los penales no la creemos porque esto se consideraría como un delito de poca monta. Son bandas que han crecido en el metro».

Cobro irregular del pasaje Uno de los aspectos más denunciados continuamente por usuarios del metro es el cobro irregular del pasaje. Algunas taquillas anuncian la venta de tarjetas. Sin embargo, no es frecuente y tampoco se venden en todas las estaciones, afirmó Hernández.

Asimismo, comentó que «hay casos de estaciones que tienen dos entradas, dos líneas de torniquetes. Entonces, en una taquilla cobran el pasaje, pero la otra está vacía. ante esa situación, algunos usuarios pasan gratis, pero otros deben dar la vuelta para comprar o recargar su tarjeta, porque tal vez en otra estación si están cobrando».

Reiteró que «estos casos se derivan de la escasez de personal. Ante los bajos salarios, los trabajadores abandonan los puestos.

El cobro del pasaje a través de sistemas digitales traería dificultades para los usuarios a la hora de cancelar sus tarjetas. «No deberían negarse a recibir efectivo, menos cuando existen problemas en las entidades bancarias para entregar tarjetas de débito, entre otros. El error del cobro digital es que no aceptan efectivo, solo aceptan biopago y muchas veces los sistemas de pago y recarga no funcionan» manifestó.

Para mantenerte informado y estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo y en el país, haz clic en el siguiente enlace.

Sigue nuestro canal en Telegram https://t.me/Diario2001Online

LINK ORIGINAL: 2001

Entornointeligente.com