¡Meto!, hay un nuevo millonario, el billete ganador fue vendido en Chiriquí

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) en la provincia de Chiriquí, a través del Departamento de Relaciones Públicas, anunció este viernes 29 de marzo que la fracción ganadora del gordito millonario correspondiente al mes de marzo se quedó en la provincia de Chiriquí. Lea también: ¿Qué hizo Sech para que Marcelo, del Real Madrid, sea su fanático? Esto significa que el nuevo millonario compró el billete ganador 3683 letras CBAB serie 3 y folio 4, además se vendieron otras fracciones en los distritos de David, Alanje, corregimiento de Chiriquí y San Pablo Viejo. La LNB hasta el momento no ha recibido el ganador millonario[2:00 p.m.], pero espera en las próximas horas se aproxime a la sucursal para hacer los trámites correspondientes. De igual forma, por seguridad, la identidad de la persona una vez acuda a cambiar el billete no será revelada; sin embargo sí se confirmará por personal de la LNB que el pago se acreditó al ganador. Entérate: Orientarán a 8 mil 137 hombres que mantienen sexo con hombres en Panamá En la provincia de Chiriquí l as fracciones ganadoras estaban asignadas a billeteros ubicados en la Terminal de Transportes de David, Calle Cuarta, Querévalo en Alanje y San Pablo en David. Recordemos que el gordito millonario correspondiente al mes de febrero también fue vendido en la provincia de Chiriquí frente al parque Miguel de Cervantes, lo que significa que son varios los chiricanos que se han convertido en nuevos millonarios.

