Meteorología: semana comienza con lluvias y ocasionales tormentas

Sportivo Luqueño y Pastoreo FC empataron 1-1 este lunes por la fecha 25 de la División Intermedia , en un polémico partido marcado por error del línea Félix Arzamendia , que convalidó un gol en posición adelantada para el equipo albirrojo.

Juan Darío Cáceres , vicepresidente del auriazul, habló con el Cardinal Deportivo y manifestó su disconformidad respecto al arbitraje.

«Un gol donde estaba totalmente adelantado el delantero de Pastoreo. ¿Cómo el línea estaba en esa posición y no marca? , estaba ahí enfrente y no marcó la posición adelantada. Estamos en instancias decisivas y ya no se puede fracasar así «.

» La divisional está manejada por dirigentes de clubes que hace mucho están en la Intermedia , nosotros estamos desde este año y no sabemos muchas cosas. El presidente es de San Lorenzo «, agregó.

El mandamás segundo del campamento auriazul también dio detalles acerca de una posible donación de la Municipalidad de Luque , para mejoras en cierto sector del Feliciano Cáceres.

» La municipalidad de Luque se comprometió a arreglar la parte de la platea . 1.200 millones de guaraníes sería el trabajo del ingeniero en esa obra. No sabemos si va a poder cumplir ese monto, yo creo que si no pueden, se puede hacer por etapa».

«Son trabajos en la parte de los asientos, con el hormigón, suelen durar de tres a cuatro semanas», sentenció.

