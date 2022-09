Meteorología: semana comienza con lluvias y ocasionales tormentas

Entornointeligente.com /

Este mañana, la representación legal de Horacio Cartes informó que comunicó a la Comisión Investigativa Bicameral (CBI) de lavado de dinero que el expresidente no comparecerá ante la convocatoria. Al respecto, el senador Jorge Querey aseguró que los argumentos están calcados de la resolución del juez Raúl Florentín.

«Nos comunican con los mismos argumentos, utilizando los mismos argumentos que el juez Florentín, indudablemente, no creo que sea una coincidencia casual. Está muy claro que no corresponden sus argumentos. El expresidente, como cualquier ciudadano, tiene que someterse a la Constitución y las leyes», consideró.

Explicó que las normativas vigentes indican que todos los ciudadanos deben comparecer ante una Bicameral constituida para un asunto de interés público o investigación de sus pares.

«Si nos acogemos a esta situación, con esto se va a estar bloqueando para que investiguemos a Diputados y Senadores en el futuro», expresó.

Por ello, señaló que va a estar esperando la asesoría de los abogados del Congreso para definir cuál es el siguiente paso. «Queda apelar ante la Corte Suprema de Justicia esta resolución del juez, o solicitar a un juez el uso de la fuerza pública. Pero voy a estar esperando la asesoría de abogados, recalcó.

No enviar las preguntas Por otra parte, añadió que pondrá a consideración de la CBI la solicitud de Cartes, de recibir las preguntas para responder por escrito, pero que personalmente no está de acuerdo con ello. «La finalidad de la comparecencia no es remitir un informe por escrito», añadió.

«A nosotros no nos interesa el traje a medida que puedan hacer los abogados del bufet de Cartes», enfatizó el parlamentario.

