Meteorología: semana comienza con lluvias y ocasionales tormentas

Francisco Arce tenía planificado un equipo que cambió en la víspera del partido contra Libertad . El entrenador no solo modificó a los perfilados como titulares sino que también, el sistema. A pesar de las bajas de última hora y en medio de una racha sin triunfos, Cerro Porteño derrotó 1-0 al Gumarelo en La Nueva Olla y continúa a un punto de la cima.

Arce explicó cómo cambio la formación con las ausencias de Claudio Aquino y Marcelo Moreno Martin s, quienes iban a volver al once, pero quedaron fuera por cuadros febriles. «Modificó mucho, íbamos a jugar de otra manera. Pero no hay mal que por bien no venga; nos quedó bien porque incluimos a muchachos de otras características, corredores, potentes», señaló.

«Perdimos en el juego asociado por Claudio, pero ganamos mucho en agresividad», agregó Arce, quien reveló que Aquino continúa en duda y que Moreno Martins podría estar disponible para el viernes. «Claudio dependemos mucho, ayer (domingo) recibió su primera aplicación de antibióticos. Y Marcelo creo que podría estar disponible para el viernes», explicó.

Por otra parte, mencionó que Alberto Espínola comenzará a entrenar con normalidad desde este lunes y podría enfrentar a Resistencia en los Jardines del Kelito . «Beto (Alberto Espínola vuelve mañana (lunes), se mete normal», puntualizó el DT, que tiene cinco días para definir la alineación que medirá al Triángulo Rojo en el barrio Mburicaó .

Abc

