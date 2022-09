Meteorología anuncia tormentas eléctricas y vientos de 100 km/h para el domingo y lunes

Entornointeligente.com /

El Presidente Mario Abdo Benítez prevé presentar hoy al Legislativo el proyecto de ley con el cual apunta a bajar G. 560 por litro el precio del diésel tipo III y de la nafta de 93 octanos de la petrolera del Estado. La reducción se cubriría con recursos de Petropar , en detrimento del aporte intergubernamental al Tesoro. Así lo anunció el ministro del Interior , Federico González , el viernes último durante una conferencia de prensa.

Dicho anuncio permitió el acuerdo con transportistas para que estos levanten sus protestas. Los camioneros, conductores de plataformas , taxistas y otros ya cumplían cinco jornadas de movilizaciones en el departamento Central y diferentes puntos del interior del país, pidiendo en principio la reducción de G. 1.500 por litro de los mencionados dos productos del emblema estatal.

El ministro González no dio detalles del texto del proyecto de ley en cuestión, aunque sí mencionó que el abaratamiento anunciado impactará en el aporte intergubernamental .

¿Qué es el aporte intergubernamental? Las transferencias consolidables corrientes al sector público , más conocidas como aporte intergubernamental , se verán afectadas con este proyecto. Dichos recursos están destinados a financiar el Presupuesto General de la Nación ( PGN ) , ya sean los gastos corrientes o de capital, según el clasificador presupuestario (manual que utiliza el Estado para denominar los tipos de ingresos y gastos).

Dichas transferencias realizan las empresas públicas y ya están establecidas como un monto determinado en el PGN, cada año. No tiene relación con las utilidades que reporten las instituciones públicas, por lo tanto, para las empresas estatales se clasifica como «un gasto más» qué cubrir en su estructura de costos , según se explicó desde el Gobierno. No obstante, en la estructura de costos que Petropar socializa en su web no se puede apreciar dicho dato.

De esta manera, el proyecto anunciado implicaría eliminar dicho ítem de los costos de Petropar y de esta manera, disminuir el precio de la nafta 93 y el diesel III para consumidores finales, en todas las estaciones de servicios que operan bajo el emblema estatal .

El Legislativo tendrá en sus manos analizar el impacto que tendría en la recaudación del fisco concretar la maniobra propuesta para atender el reclamo de los trabajadores del volante. En este sentido, el tiempo de su vigencia también es determinante para conocer el impacto, dato que aún no precisó el ministro del Interior.

En marzo, el Gobierno había anunciado que eliminarían el aporte intergubernamental de Petropar para disminuir ya en ese momento el precio de los combustibles, durante todo el año. Aunque luego, en junio, se había informado que se mantenía, ya que se pudo abaratar los productos por la reducción de los precios internacionales de los derivados del crudo.

