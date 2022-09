Meteorología: alerta por tormentas y lluvias fuertes en 13 departamentos

Entornointeligente.com /

Olimpia no puede perder más puntos a pesar de la irregularidad del torneo Clausura 2022 del fútbol paraguayo . El Decano enfrentó en la ronda pasada a un rival directo y empató 1-1, desperdiciando la chance de acabar la primera rueda como único líder. El margen de error es cada vez menos, por ende, la obligación es ganar. Y en la duodécima fecha, el Franjeado visita a Guaraní .

Sin Derlis González , quien cumple contra el Aborigen las dos fechas de suspensión por la roja contra Sol de América (2-2 en el Manuel Ferreira ), el entrenador Julio César Cáceres tiene el once prácticamente definido. El Emperador recupera a un titular, mientras que reemplaza a otro: Gastón Olveira regresa a la portería, mientras que Fernando Cardozo deja la formación.

Olveira reemplaza a Alfredo Aguilar , quien atajó desde el triunfo 3-1 al 12 de Octubre de Itauguá en el Antonio Aranda de Ciudad del Este . El arquero uruguayo, que integró la lista de reservados de la selección uruguaya para la Fecha FIFA de septiembre, estuvo ausente en tres cotejos a causa de un cuadro febril. Por su parte, H ugo Fernández sustituye a Cardozo en el mediocampo.

De esta manera, repitiendo al resto que arrancó contra el Tricolor en el Arsenio Erico , el once del Rey de Copas para el clásico más añejo es con Gastón Olveira ; Sergio Otálvaro , Saúl Salcedo , Mateo Gamarra , Iván Torres ; Alejandro Silva , Marcos Gómez , Richard Ortiz , Hugo Fernández ; Jorge Recalde y Brian Montenegro . En esta ocasión, Cáceres no incluye al Sub 19 .

