Meteorología: alerta de tormentas para este martes y el miércoles

El juez de Garantías Rolando Duarte dictó hoy la prisión preventiva del condenado por usura, lavado de dinero y denuncia falsa Ramón González Daher , en la causa que afronta por supuesto quebrantamiento del depósito y extorsión , por el robo de 471 cheques del Juzgado a cargo del magistrado Humberto Otazú .

Si bien al presentar la imputación la fiscala Natalia Cacavelos había solicitado la prisión preventiva del usurero luqueño, en la audiencia de imposición de medidas llevada a cabo esta mañana el fiscal Néstor Coronel no solicitó ninguna medida cautelar para RGD, teniendo en cuenta que el mismo está recluido en la Penitenciaría de Tacumbú, donde cumple su condena a 15 años de cárcel desde el pasado 7 de setiembre .

Al respecto, el juez Rolando Duarte consideró que «mal podría aplicarse medidas alternativas a la prisión preventiva a favor del señor Ramón González Daher, dado que existe una imposibilidad material por parte del imputado de cumplir las eventuales medidas a ser impuestas, en razón a que se encuentra cumpliendo actualmente una condena privativa de libertad firme y ejecutoriada», según indicó el magistrado.

En esta causa, la audiencia preliminar está fijada para el próximo jueves 13 de octubre . El juez Rolando Duarte deberá resolver si hace lugar al pedido de los fiscales Néstor Coronel y Luis Piñánez , quienes solicitaron el sobreseimiento provisional de Ramón González Daher, o si imprime trámite de oposición al planteamiento.

Fiscalía pide sobreseimiento provisional para RGD La causa penal fue abierta en diciembre de 2021 tras el robo de 471 cheques del Juzgado Especializado en Delitos Económicos, a cargo del juez Humberto Otazú , que tuvo a su cargo el caso de usura y lavado de dinero que terminó con la condena del ex dirigente deportivo a 15 años de cárcel y su hijo Fernando González Karjallo , a 5 años de pena privativa de libertad .

El 5 de julio pasado, los fiscales Néstor Coronel y Luis Piñánez solicitaron al Juzgado de Garantías el sobreseimiento provisional de Ramón González Daher en la causa que el usurero luqueño afronta por supuesto quebrantamiento del depósito y extorsión .

El pedido de sobreseimiento provisional de RGD obedece a que el Ministerio Público no cuenta aún con todos los elementos requeridos para la comprobación fehaciente del hecho punible denunciado por el empresario Alberto Antebi y la autoría de ex dirigente de fútbol. No obstante, consideran que es posible obtener dichos elementos probatorios a través de varias diligencias pendientes .

En ese sentido, los fiscales a cargo del caso argumentan que las circunstancias fácticas sostenidas y ya corroborables deben, a su vez, converger a otras que aún no han podido ser dilucidadas, por lo que no puede concluirse una certeza positiva de los hechos atribuidos en la imputación fiscal contra el señor Ramón Mario González Daher.

En consecuencia, afirman que resulta necesario incorporar otros elementos que sustenten las sospechas que motivaron la imputación, es decir, la conducta desplegada por el usurero luqueño, con respecto a la sustracción de cheques en poder del Juzgado y a la consecuente extorsión supuestamente cometida con los mencionados cheques contra el señor Alberto Antebi.

Querellante pide juicio oral para RGD por extorsión El empresario Alberto Antebi, representado por el abogado Marcio Battilana, presentó acusación contra Ramón González Daher por supuesta extorsión y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.

«Con la impresión del texto de las conversaciones mantenidas a través de Whatsapp entre Alberto Helfon Antebi Duarte y Mario Ramón González Daher, y las capturas de pantalla de la misma conversación, arrimadas en fecha 28/12/2021, se prueba el acoso extorsivo constante que ha sufrido el denunciante «, resalta parte del escrito de la querella.

Agrega que RGD amedrentó y coaccionó a Antebi para que éste dispusiera de su patrimonio contra su voluntad y sin prestación acorde o equitativa a cambio, a fin de obtener un beneficio indebido, generando una situación de peligro con sus amenazas .

El querellante resalta que el año 2011 Ramón González Daher le prestó la suma de US$ 100.000 y a la fecha en manos del usurero obran cheques por valor total de US$ 2.468.200 «existiendo en todo momento la amenaza de que sean depositados, salvo la realización de pagos en efectivo y/o intercambio con otros cheques con mayores intereses, o de iniciar procesos civiles y denuncias penales» en contra de Antebi.

