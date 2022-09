Meteorología: alerta de tormentas para este martes y el miércoles

Entornointeligente.com /

Ayer culminó la intervención a la Gobernación de Guairá y el interventor Pablo Insaurralde realizó el corte administrativo tras 90 días de trabajo. Ahora, la Cámara de Diputados debe analizar qué sucederá con la administración de dicha institución.

No obstante, se generó una disputa luego de que el gobernador Juan Carlos Vera (ANR, HC) anunciara que retorna a su despacho mediante un video en el cual también denunció que el Poder Ejecutivo le solicitó abandonar su cargo.

El ministro del Interior, Federico González , confirmó que fue él quien conversó en reiteradas ocasiones con Vera y las cosas no sucedieron como este denunció. «El gobernador se puso en contacto conmigo, me pidió copia del corte administrativo y quedamos en que iba a asumir el presidente de la Junta Departamental» , agregó.

abccolor · La Primera Mañana – Federico González sobre Guairá 27 09 2022 Una «laguna» sobre quien administrará la Gobernación de Guairá tras intervención González afirmó que llegaron a ese acuerdo entre Vera y el interventor, debido a que existe «una laguna» con respecto a quién administra la institución en el lapso mientras termina la intervención y el Congreso estudia el informe.

«No está previsto quién tiene que quedar, esta es una situación que constituye una laguna, estamos haciendo las consultas pertinentes, pero lo que acordamos con el gobernador es que iba a quedar interinamente como encargado de despacho el presidente la Junta Departamental», recalcó para ABC Cardinal.

Tres administradores en la Gobernación de Guairá En ese sentido, el presidente de la Junta, Juan Rojas Sanabria (PLRA) , mediante un documento emitido con el membrete de la Gobernación de Guairá, se proclamó ayer como encargado de despacho.

No obstante, en medio de incidentes y tensión, Vera volvió a sentarse en su silla y tomó posesión tras prácticamente echar a los interventores que hacían el corte administrativo.

Mientras tanto, el interventor Pablo Vera Insaurralde afirmó que si bien se realizó el corte administrativo, él todavía no entregó la administración de la Gobernación de Guairá a nadie.

«Hasta tanto la Cámara de Diputados no resuelva nada, Juan Carlos Vera no va a poder sentarse en el sillón de gobernador, hasta tanto yo no le entregue la administración. Si él hace cualquier acto administrativo, es nulo», declaró ayer el interventor.

