Meteorología: alerta de tormentas para el centro y sur de Paraguay

El exmandatario y líder de Honor Colorado, Horacio Cartes , anoche arremetió contra el presidente de la República, Mario Abdo Benítez , y su precandidato a la presidencia, Hugo Velázquez.

«Yo me esfuerzo mucho en no hablar de Marito, porque ndaha’éi la che rival (no es mi enemigo), no es Marito, no es Hugo Velázquez… pero todo el día insultan, ‘ahí está’, que ‘defiendo a la fiscala general del Estado’, que ‘tiene que ser investigado’, erena ‘toho tojapiro tunare ’ (expresión grotesca para insultar o pedir a alguien que deje de molestar)», exclamó.

Tras esa expresión, el titular del cartismo fue aclamado por los colorados que asistieron al evento en el marco de la campaña proselitista de Santiago Peña, precandidato a la presidencia.

Cabe resaltar que de esta manera el exmandatario se expresó muy brevemente sobre la protección que le brinda Sandra Quiñónez, fiscala general del Estado, que hoy se enfrenta a un nuevo intento de juicio político por mal desempeño en sus funciones.

No es la primera vez que Cartes utiliza esa expresión en guaraní para expresar su molestia contra sus adversarios o la prensa. Por ejemplo, en una ocasión fustigó a los medios de comunicación manifestando: «Tohóna to…». No terminó la grosería, pero el mensaje se entendió.

Este tercer intento fue impulsado por la oposición y el oficialismo luego de que Cartes fuera designado como «significativamente corrupto» por la Embajada de Estados Unidos en Paraguay. Tanto él como sus tres hijos -Sol, Sofía y Juan Pablo- perdieron la visa estadounidense y por lo tanto no pueden viajar a dicho país.

El embajador argumentó dicha asignación debido a la obstrucción en una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio Darío Messer. Se habló de actividades corruptas e incluso de lazos con organizaciones terroristas .

