Meteorología: alerta de tormentas para 13 departamentos de Paraguay

Julio Enciso jugó este fin de semana por segunda vez en la Sub 21 del Brighton & Hove Albion . Sin debutar en la primera división, el paraguayo suma 180 minutos y un gol con la categoría: el ex Libertad había anotado el domingo el 1-0 parcial del empate 1-1 con el Liverpool por la segunda fecha de la Premier League 2 , la División Reserva del fútbol paraguayo .

Dos días después del tanto de emboquillada contra los Reds, Enciso habló del momento que vive en el club ingles. «Cuando el club se interesó en mí, me sentí muy contento. Es un sueño cumplido para mí poder estar acá. Es un paso muy grande para mí, el fútbol aquí es muy rápido y estoy trabajando duro para estar a a nivel de ellos», comenzó el atacante de 18 años.

«Es un comienzo para mí. La adaptación me está costando un poquitito, pero pienso que puedo dar mucho más. El trabajo que le ponga día a día me ayudará a crecer (…) Es muy diferente, el juego es muy físico, casi no tenés tiempo. Recibí muchas patadas. Dunk es grande y patea mucho», señaló el delantero, que comparte en el plantel con varios sudamericanos.

Enciso contó que estudia inglés y espera «entender» en unos meses. «Estoy estudiando inglés y espero que en uno meses pueda entender algo. Algunos hablan muy rápido y no se les entiende mucho. Es muy difícil para mí», reconoció el ofensivo, que además reveló el pedido del DT de Graham Potter : «Que de lo mejor de mí para ganarme un lugar».

