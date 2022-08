Meteorología: alerta de tormentas para 13 departamentos de Paraguay

Entornointeligente.com /

«Hay que brindarles un cuidado y atención de manera a que no sufran, que estén sanos y felices . Incluso podríamos estar haciéndoles daño sin saberlo y eso podría ser simplemente por no conocer sus necesidades o limitaciones. Ahí la importancia de asesorarnos antes de traer un nuevo integrante a la familia», explica la doctora en veterinaria Rebecca Moreno .



Rebecca Moreno señala que para hacerlo mas sencillo podemos guiarnos por los cinco principios o libertadores del bienestar animal según Brambell , los cuales establecen que, para encontrarse en condiciones de bienestar, un animal debe estar:

Libre de hambre, sed y desnutrición. Libre de miedos y angustia. Libre de incomodidades físicas o térmicas. Libre de dolor, lesiones o enfermedades. Libre para poder expresar las conductas y pautas de comportamiento propias de su especie.

«Las mascotas son como niños pequeños, especialmente los perros. Cada detalle es importante cuando se trata del buen cuidado de tu mascota», afirma la profesional y proporciona algunas guías.

Una pequeña guía de como hacerlo de la mejor manera Proporcionarles buena alimentación en todo momento, y agua limpia a su disposición. Siempre es bueno asesorarse para saber que puede y que no puede comer tu mascota. Esterilización con el fin de evitar enfermedades y darles una mejor calidad de vida. Visitas periódicas al veterinario, al menos 2 veces al año. Buena higiene , cuidar su pelaje, bañarles cada vez que sea necesario, mantenerlos libres de ectoparásitos (pulgas, garrapatas, etc.) Salud bucal, implementar el cepillado de dientes y controles periódicos con su médico. Evitar atarlos, encerrarlos o dejarlos solos por periodos muy prolongados por sobre todo no pegarles.

Pasar tiempo con ellos, darles cariño pero no al punto de humanizarlos. Ejercicio físico de acuerdo a su necesidad o estado de salud, (la frecuencia y tipo de ejercicio lo dictaminará el médico) recreación, espacio adecuado para jugar, implementar la convivencia con otros animales.

