Meteorología: alerta de tormenta vigente para nueve departamentos de Paraguay

Quedó firme la condena de 15 años de cárcel contra Ramón González Daher, y 5 años para su hijo Fernando González Karjallo por lavado de activos, así como el comiso especial de bienes de los condenados por US$ 47 millones.

«Este es uno de los delitos que él cometió -dijo Mendoza Yampey-, está comprobado relaciones con el narcotráfico, se ha encontrado un cargamento en una de las propiedades de Oscar González Daher. Y está el asesinato de Schwartzman», expresó sin titubeos.

«Tengo que agradecer a la fiscalía, Omar Legal, y al equipo de abogados, la doctora Patricia Doria del Estudio Ricardo Preda, porque al comienzo no encontraba quien nos acompañe», expresó el denunciante.

Recordó que «Carlos Kiese, otro afectado, que no quiso querellar. Carlos le ganó su juicio pero el otro apeló otra vez, sigue operando este monstruo. Realmente se hizo justicia. Gracias a este juicio la jueza trajo los 155 casos de denuncias falsas,. Mucha gente se está beneficiando con esta sentencia».

Y añadió, «en la sentencia completa es amplia porque le condena a Ramón a 15 años, que va a tratar de no ir a la cárcel por su edad y sus enfermedades, pero su hijo va a ir adentro. Pero además voy a denunciar a su señora Delcia Karjallo de González para que se le investigue».

Fernando González Karjallo condenado por lavado «Fernando -el hijo- no fue condenado por usura, solo por lavado y se demostró que hizo usura. Y su abogada Ema González, la hermana de un prófugo de Ultranza, Hugo González Ramos que figura que compró en 2 millones de dólares al contado una propiedad en Acqua Village. El está prófugo en su casa», acusó.

Usura de González Daher El modus operandi era el siguiente, «una persona recurría a él por necesidad pero cuando uno pretendía terminar de pagar se escondía. No te devolvían los cheques, y ahí empezaba el infierno; le pasó a humildes y empresarios grandes. Yo tengo la lista de los cheques requisados y los nombres que aparecen cuando le encontraron los 3.600 cheques en su poder», amplió.

Mendoza Yampey expresó: «en el caso Antebi le dieron sobreseimiento provisional, se robaron los cheques y él canjea el cheque con Antebi. Cuando salió eso dijimos estamos todos muertos. Ese es un caso para iluminar».

«González Daher me contactó después de la denuncia, una vez, horas antes de irse preso. Sí, vení acá paisano vamos a arreglar» me dijo. Yo estoy en Ciudad del Este, no tengo tiempo, le dije», recordó.

«Fue el viernes que se fue preso él y su hijo. Yo intenté llegar a un acuerdo de mil formas antes. La condena también pidió a la Fiscalía, al Jurado de Enjuiciamiento que investigue a los jueces y fiscales que se han prestado y hasta ahora, de los 30, a cuatro se les está procesando», afirmó.

Y continuó, «y también pidió que se le investigue a Delcia, a Ema, a un tal Roberto Garcete, a los jueces y fiscales que se prestaron. Él tiene un comiso de 47 millones de dólares. Es otro juicio para resarcirme, hay dos caminos, civil y penal. Estoy analizando cual tomar, para no adelantarnos», aseveró.

«Los juzgados de Luque están a sus órdenes» Reconoció, «es peligroso, puede fugarse este tipo, tiene que ir a la cárcel porque va a ser simbólico para la ciudadanía y sobre todo la luqueña, donde se enseñoreó».

Según el flamante ganador de este juicio «los juzgados de Luque están a sus órdenes. Y te voy a decir algo a favor de los jueces y fiscales, muchas veces no es que le sobornaba, sino que le aterrorizaba que iban a echar de su trabajo», ejemplificó.

«Petta estuvo en Polémica en el bar y contó que él le hizo echar porque intervino un cargamento de cigarrillos, que Oscar le hizo echar porque este es un clan, un equipo», expuso.

«Tenés ahora mismo en tercera instancia el caso del hijo de Oscar, el concejal que está condenado en dos instancias», refirió.

Otras supuestas víctimas de González Daher «Del resto de las víctimas tengo contactos, algunos se plegaron a esta lucha y acompañaron como pudieron. Mi voz fue la voz mía y de mucha gente que no pudo, no se animaron, no tenían la fuerza, los elementos para poder lograr. Hay gente que estaba denunciada penalmente y no sabía de esos 155. Gente que le estaba pagando», relató.

El caso del querellante «Yo le pagué hasta donde pude y después le dije ésto ya no se puede. Él me prestó 15.900 millones, yo le pagué 24.900 y él tenía cheques para cobrarme hasta 42.900. Vos haces el cálculo matemático por las curvas y te sale un 20 % de interés, imposible es», se defendió.

«Vos le aceptas inicialmente pero él te va cambiando la tasa. Vos estas desesperado, te van a cerrar las cuentas en el Banco, tenés tu trabajo, tu personal, tu obra, yo tengo mi empresa cerrada, eso me tiene que pagar él», aclaró.

Fue abuso del poder económico, político, todo, según el arquitecto.

«Tiene que ir preso, su abogada hizo borrarle a la fiscala Sandra Ledezma del sistema informático de la Corte para no ir preso. Tiene que ir preso», insistió.

