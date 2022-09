Meteorología: alerta de tormenta vigente para nueve departamentos de Paraguay

Entornointeligente.com /

Moss, de 48 años, conocida por su afición a la fiesta y sus relaciones pasadas con el actor estadounidense Johnny Depp y músicos británicos como Pete Doherty y Jamie Hince, promueve ahora un estilo de vida basado en la naturaleza «cósmica».

Vende sueros de belleza con CBD y colágeno por 105 libras (unos 125 dólares), infusiones (20 libras) y fragancias «sagradas» (120 libras) que prometen «equilibrar el cuerpo y el alma con el entorno natural y los ciclos circadianos».

Aunque sigue fumando, asegura en las entrevistas que ya no bebe y que sus travesuras juveniles han quedado atrás. «Ya no me gusta no tener el control de mí misma», dijo al programa Desert Island Discs de la BBC.

En opinión de Eric Briones, autor del libro «Luxe & Digital», «la belleza y el bienestar serán los nuevos vectores de crecimiento del lujo», de ahí la multiplicación de líneas o webs de comercio electrónico promocionados por estrellas.

Kate Moss exitosa y muy delgada La exmodelo británica fue, durante la década de 1990 y principios de 2000, una de las personificaciones de una tendencia de cuerpos muy delgados en la moda conocida como «heroin chic».

Moss cerró el capítulo de esculturales supermodelos como Cindy Crawford y Naomi Campbell, antes de la aparición de cánones de belleza con más curvas como la estrella de la telerrealidad Kim Kardashian.

Esta última, al igual que su hermana Kylie, se le ha adelantado en el lanzamiento de marcas que generan cientos de millones de dólares.

La fortuna de Kim Kardashian está estimada por Forbes en 1.000 millones de dólares, la de Kylie Jenner en unos 600 millones.

Estrellas en imperios de comercio Otras estrellas del mundo de la música (Selena Gomez, Rihanna, Lady Gaga) o del cine (Jessica Alba, Gwyneth Paltrow) también han creado imperios de comercio electrónico o de cosméticos.

Kate Moss se dedicó fuera de las pasarelas y los estudios fotográficos a colaborar con la marca de moda de bajo coste TopShop, que fue víctima de la pandemia y fue comprada por el grupo Asos.

Además, en 2016 lanzó su propia agencia artística, Kate Moss Agency (KMA), una de cuyas principales contrataciones es su hija Lila Moss, que también se ha convertido en modelo, junto a otros hijos de estrellas como Ella Richards (nieta de Keith) o artistas como la música Rita Ora.

