Meteorología: alerta de tormenta vigente para nueve departamentos de Paraguay

La mayoría de las personas fue víctima , en algún momento, de alguna mala compra , mala decisión al elegir el lugar de donde adquirir el producto o simplemente caer en la confianza plena de lo que ve, sin tomarse el tiempo de verificar quién lo vende , confirmar si hay denuncias en redes en contra de la persona o negocio , etc.

¿Cómo realizar una verificación previa? La abogada Mónica Moreno , directora de Comercio Electrónico del Ministerio de Industria y Comercio , explicó que es imprescindible tomarse el tiempo de realizar una verificación previa a la compra para prevenir estafas , malos ratos y pérdida de tiempo, así como de dinero, en la mayoría de los casos, porque los consumidores no están acostumbrados a denunciar, todo queda en un escrache en redes sociales, que no está mal, pero no es suficiente para que la persona o empresa sean sancionadas .

En el mismo buscador del sitio donde se realizará la compra, así como en los buscadores de las redes sociales, se debe colocar el nombre de la persona o empresa. También se puede hacer lo mismo con el número de teléfono .

De esta manera se podrá verificar si alguien más manifestó su descontento con el vendedor , la empresa o alguien relacionado a ese número telefónico, ya que existen personas que van cambiando el nombre de sus emprendimientos pero no el número telefónico, por lo que se los puede relacionar y realizar la comprobación .

«Las plataformas de ventas son una herramienta útil , especialmente para los emprendedores ; sin embargo, también se constituyen en un elemento que puede ser utilizado para delinquir «, manifestó.

Si ya fuiste estafado, ¿dónde se puede denunciar? El primer paso es llamar al (021) 513-523, de la Dirección de Comercio Electrónico del MIC , de lunes a viernes de 07:00 a 15:00, en el cual la víctima recibirá asesoramiento gratuito según su caso.

La denuncia también se puede realizar directamente a través de la página web https://www.acraiz.gov.py/ en la ventana » Haga sus denuncias sobre comercio electrónico «. Allí, la propia plataforma va guiando paso a paso. La Dirección de Comercio Electrónico se encarga de las faltas administrativas .

La denuncia también se debe realizar en el departamento de Cibercrimen de la Policía Nacional: (021) 443-126.

La otra instancia es el Ministerio Público . En este caso, la denuncia se puede realizar a través de la Comisaría de la zona y los agentes se encargan de pasar a la unidad fiscal, o bien, recurrir directamente a la sede del Ministerio Público de su jurisdicción.

«Las acciones que se tomen nunca serán lo suficientemente adecuadas porque lleva un tiempo procesar , se deben cumplir los procesos, y si no hay respuestas inmediatas se realiza un sumario «, señaló Moreno, poniéndose en el lugar de la persona estafada . Sin embargo, agregó, se encuentran trabajando en las denuncias recibidas a diario .

¿Qué hacer cuando un trabajador informal te estafa? Se dan casos de trabajadores que son contratados de forma verbal para realizar labores de mantenimiento , por lo general en la casa, como plomeros , albañiles o carpinteros , entre otros.

En estos casos, generalmente, no se acostumbra a firmar contratos ni a dar facturas, ya que son » trabajos menores » y hay ocasiones en que los profesionales piden como adelanto un monto de dinero .

La estafa se puede dar con la » desaparición » del profesional luego de haber recibido una suma de dinero sin haber hecho aún el trabajo o sin haberlo terminado .

En este caso, la denuncia debe realizarse a través del Ministerio Público, aunque el único dato que se tenga sea el nombre de la persona y un número de teléfono . Son elementos suficientes para que se le pueda enviar una notificación a través de su celular y con el número llegar hasta la persona, explicó la abogada Moreno.

Actualmente, la gente reclama más que antes Año 2019 – Reclamos formalizados: 3 Año 2020 – Reclamos formalizados: 49 Año 2021 – Reclamos formalizados: 200 «Tenemos más de 190 reclamos actualmente; en la pandemia tuvimos más», indicó Mónica Moreno, directora de Comercio Electrónico. Esta dirección tiene como objetivo buscar una salida alternativa a través de una conciliación entre las partes .

