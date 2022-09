Meteorología: alerta de tormenta vigente para nueve departamentos de Paraguay

Entornointeligente.com /

Se dirigía a su trabajo en un vehículo junto con su esposo cuando fue emboscada por una camioneta particular, de la cual bajaron dos supuestos agentes que le indicaron que contaba con una orden de captura, según comentó Mirna Alfonso , una de las que denunciaron a Mocipar por estafa.

Alfonso había sido imputada por la fiscala Laura Romero por una supuesta incitación a cometer hechos punibles durante una manifestación en la que asegura que no participó.

Los supuestos agentes que la emboscaron este viernes le presentaron un documento en el que la fiscala Rosa Noguera solicita su captura por incitación a cometer hechos punibles y coacción , en lo que sería una nueva causa en su contra. También aparecen como procesados otras cuatro personas y como supuesta víctima Néstor Marecos.

«Me dirigía al trabajo. Me cierran el paso con una camioneta que no tiene logo. Se bajan dos personas sin uniforme policial y me dijeron que tenía orden de captura en mi contra por no comparecer en la Fiscalía sin tener notificación (…) Yo estaba creída que era un asalto», comentó Alfonso a ABC Cardinal.

abccolor · 02 09 2022 A LA GRAN 730 – Mirna Alfonso, Denunciante caso Mocipar Amedrentamiento por denunciar a Mocipar La denunciante del caso Mocipar indicó que aún está analizando con su defensa legal si se presenta ante la comisaría. Igualmente, mencionó que presentará una denuncia por este hecho.

«Voy a hacer la denuncia correspondiente. Estoy esperando, viendo qué me conviene hacer. Si voy a la Comisaría, ya seguro tendrán el esquema organizado para que me quede ahí. Estoy viendo para ir directamente a la Fiscalía, como corresponde. Estoy sobre la Avda. Perón, a una cuadra de mi dirección laboral», expresó.

Aseveró también que considera esta acción -en caso de confirmarse se veracidad- como un amedrentamiento por enfrentarse a un grupo económico. «Mi pecado principal es ser coordinadora del grupo de denunciantes de Mocipar y luego por advertir que el mismo grupo de vendedores estaba haciendo el mismo modus operandi de captación de dinero con Auto Fácil. Esto es evidentemente hecho por el señor Néstor Marecos de Auto Fácil», expresó.

Agregó que la utilizan «como ejemplo para que nadie se anime» a denunciar a estos grupos económicos.

